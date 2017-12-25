En çok altına sahip 20 ülke

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20- İspanya
İspanya'nın altın rezervi 281,6 ton.
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19- Lübnan
Lübnan'ın altın rezervi 286,8 ton.
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18- Kazakistan
Kazakistan'ın altın rezervi 289,3 ton.
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17- İngiltere
İngiltere'nin altın rezervi 310,3 ton.
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16- Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın altın rezervi 322,9 ton.
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15- Portekiz
Portekiz'in altın rezervi 382,5 ton.
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14- Tayvan
Tayvan'ın altın rezervi 423,6 ton.
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13- Türkiye
Türkiye'nin altın rezervi 495,6 ton.
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12- Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası 504,8 ton.
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11- Hindistan
Hindistan'ın altın rezervi 557,8 ton.
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10- Hollanda
Hollanda'nın altın rezervi 612,5 ton.
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9- Japonya
Japonya'nın altın rezervi 765,2 ton.
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8- İsviçre
İsviçre'nin altın rezervi 1.040 ton
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7- Rusya
Rusya'nın altın rezervi 1.778,9 ton.
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6- Çin
Çin'in altın rezervi 1.842,6 ton.
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5- Fransa
Fransa'ın altın rezervi 2.435,9 ton.
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4- İtalya
İtalya'nın altın rezervi 2.451,8 ton.
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3- Uluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu'nun altın rezervi 2.814 ton.
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2- Almanya
Almanya'nın altın rezervi 3.373,7 ton.
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1- ABD
ABD'nin altın rezervi 8.133,5 ton.