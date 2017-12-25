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En çok altına sahip 20 ülke

Dünya Altın Konseyi (WGC) dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkelerini açıkladı. 2017 yılının 3. çeyreğine ait listenin ilk 20 sırasında Türkiye de var. İşte en büyük altın rezervine sahip ülkeler ve kuruluşlar:

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20- İspanya

İspanya'nın altın rezervi 281,6 ton.
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19- Lübnan

Lübnan'ın altın rezervi 286,8 ton.
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18- Kazakistan

Kazakistan'ın altın rezervi 289,3 ton.
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17- İngiltere

İngiltere'nin altın rezervi 310,3 ton.
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16- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın altın rezervi 322,9 ton.
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15- Portekiz

Portekiz'in altın rezervi 382,5 ton.
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14- Tayvan

Tayvan'ın altın rezervi 423,6 ton.
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13- Türkiye

Türkiye'nin altın rezervi 495,6 ton.
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12- Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası 504,8 ton.
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11- Hindistan

Hindistan'ın altın rezervi 557,8 ton.
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10- Hollanda

Hollanda'nın altın rezervi 612,5 ton.
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9- Japonya

Japonya'nın altın rezervi 765,2 ton.
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8- İsviçre

İsviçre'nin altın rezervi 1.040 ton
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7- Rusya

Rusya'nın altın rezervi 1.778,9 ton.
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6- Çin

Çin'in altın rezervi 1.842,6 ton.
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5- Fransa

Fransa'ın altın rezervi 2.435,9 ton.
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4- İtalya

İtalya'nın altın rezervi 2.451,8 ton.
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3- Uluslararası Para Fonu (IMF)

Uluslararası Para Fonu'nun altın rezervi 2.814 ton.
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2- Almanya

Almanya'nın altın rezervi 3.373,7 ton.
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1- ABD

ABD'nin altın rezervi 8.133,5 ton.
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