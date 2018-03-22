Eşek sütü çiftliği kurdu, litresini 100 liradan satıyor!

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Eskişehir'in Gölçayır Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Fevzi Taşçı, 15 yıl önce gırtlak kanseri teşhisinin konulmasının ardından başladığı tedavi sürecinde, bir arkadaşının kansere eşek sütünün iyi geldiğini söylemesi üzerine günlük eşek sütü içmeye başladı.

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Gördüğü tedavi sonrasında hastalığı yenen ve sağlığına kavuşan Taşçı, eşek çiftliği kurmaya karar verdi. Kıbrıs'tan getirdiği 10 eşeği evinin ahırında beslemeye başlayan Taşçı, günlük 5 litre süt elde ederken, gelen talepler üzerine eşek sayısını 90'a çıkardı. Hayvanlarına yaz aylarında kuruyan Akşehir Gölü'nde bakan Taşçı, sütün litresini 100 liradan satıyor.

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Taşçı yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılıkla uğraştığı mahallede eşek sütü üretimi yaptığını söyledi. Eşek sütünün kanser tedavisinde olumlu etkisi olduğu inancının işlerini artırdığını anlatan Taşçı, besin değeri bakımından bu sütün çok faydalı olduğunu dile getirdi.

4 / 8 "SAĞIMDAN HEMEN SONRA TÜKETİLMELİ"

Taşçı, hastalığını atlatmasına karşın günlük süt tüketmeye devam ettiğini belirterek, "Cilde de çok iyi geliyor. En az 10 yaş gençleştirdi. Akranlarıma göre daha genç göründüğümü söylüyorlar" dedi.

5 / 8 "EŞEĞİMİN BİRİNE ARABA PARASI TEKLİF ETTİLER SATMADIM"

Yaşadığı mahallede kanser tedavisi görenlerin de kendisinden günlük olarak süt aldığını anlatan Taşçı, şöyle konuştu:

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"Konya, Isparta ve Afyonkarahisar'dan çok talep var. İnternet üzerinden de çok talep geliyor ama üretimimiz yetmiyor. Bir de bu sütün günlük sağımdan hemen sonra tüketilmesi gerekiyor. O yüzden bölgeye yakın yerlere gönderebiliyoruz. Sağımı yaptığımız sütü yarım litrelik pet şişelere doldurup derin dondurucuda muhafaza ediyoruz. Günde ortalama 5 litre süt elde ediyoruz. Başka bir iş yapmıyorum. Hayvanlarımla ilgileniyorum. Eşeğimin birine araba parası teklif ettiler, satmadım. Çünkü gelir kapısı."

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Hayvanlarını evinin yakındaki ahırda beslediğini anlatan Taşçı, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden bir farkı olmadığını, yem, su ve yayılımı eksiklik olarak yerine getirdiğini bildirdi.