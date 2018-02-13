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Evi olmayana 10 yeni destek

Dar gelirli vatandaşların daha kolay ev sahibi olabilmeleri için Hükümet, destek programlarını devreye almaya hazırlanıyor. İşte programın ayrıntıları...

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Hükümet, nüfus artış hızı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu kentlerde gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olmalarını karşılamak için çok önemli destek programlarını devreye almaya hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Hükümetin konut seferberliğine ilişkin ajandasındaki 10 önemli başlık şöyle:
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EVİ OLMAYAN KALMAYACAK:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TOKİ başta olmak üzere ilgili kurumlar bu yıl dar gelir gruplarına yönelik konut üretimine yoğunlaşacak. Nüfustaki artış dikkate alınarak İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde dar gelirli kesimin ev sahibi olması sağlanacak.
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KONUT HESABI YENİDEN DÜZENLENİYOR:

Meclis'te görüşmeleri süren ekonomi paketi kapsamında konut hesabı uygulaması yeniden düzenleniyor. İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlara daha fazla devlet desteği veriliyor.
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BANKALAR DA DESTEKLEYECEK:

Sosyal-kiralık konut projelerine kredilerde kolaylık sağlanacak. Bankalar da yeni finansman modelleriyle dar gelirlilere yönelik projelere destek verecek. Daha düşük kredi faizi imkânı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki veriliyor.
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850 BİN KONUTA İHTİYAÇ VAR:

Konut açığının olduğu yerleşim yerlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yapılırken, bu yıl için konut ihtiyacının 850 bin olması öngörülüyor.
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KİRALIK KONUT DA ÜRETİLECEK:

Geliri düşük kesime uzun vadeli taksitlerle satılan konutların kiralık olanları da yaygınlaştırılacak.
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DEVLET KATKISI ARTIYOR:

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı tutarı 15 bin liradan 20 bin liraya çıkıyor. Yüzde 20 olan azami devlet katkısı oranı yüzde 25 oluyor.
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SİSTEMDEKİ AKSAKLIKLAR GİDERİLİYOR:

Konut hesabındaki aksaklıklar gideriliyor, yeni desteklerle daha cazip hale geliyor.
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MORTGAGE-KHS BAĞLANTISI:

Konut Hesabı Sistemi ve konut kredisi (mortgage) arasında ilişki kurularak ev sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlanacak. Ev sahibi olmak isteyenler ve bankalar arasında imzalanacak sözleşmelerde daha düşük faiz oranıyla konut kredisi kullanılabilecek.
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VERGİ AVANTAJI SAĞLANIYOR:

Konut almak isteyenlere bir dizi vergi avantajı da geliyor. Konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj alınacak. Ev alırken tapu harçları sıfıra kadar düşürülebilecek. Konutlardan alınacak tapu harcı Bakanlar Kurulu kararıyla sıfıra kadar indirilebilecek.
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TOKİ de sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlar için tüm imkânları sunacak. Bu yıl İstanbul'da yaklaşık 4 bin konut teslim etmeyi hedefleyen TOKİ yılsonuna kadar Türkiye genelinde 70 bin konut yapmayı hedefliyor.
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ÜZERİNİZDE TAPU OLMAMALI

Konut hesabı açtırıp tasarruf yapan kişilere 20 bin TL devlet desteği verilecek. Ancak konut hesabı açtıran kişinin tamamı kendi üzerine olan bir tapusunun bulunmaması koşulu bulunuyor.
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