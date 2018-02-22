Evinin odasında başladı, Tayland kralının sarayına bile ulaştı

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Bursa'da 12 yıl önce evinin bir odasında perde yapımına başlayan Ayhan Denizci, bugün Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler ve Çin'in de aralarında bulunduğu 47 ülkeye tekstil ürünleri ihraç ediyor.

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Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra 1993 yılında bir tekstil firmasında işe başladığını söyleyen Ayhan Denizci (50), genç yaşlarından itibaren kendi firmasını kurmayı ve yurt dışına açılmayı hedeflediğini dile getirdi. Denizci, 2006'da hayallerini gerçekleştirmek yolunda ilk adımı attığını anlattı.

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Sermaye için aracını 22 bin liraya sattığını ve evinin odasını bir depo gibi kullanarak doğrudan perde ihracatına başladığını ifade eden Denizci, şöyle konuştu: "İlk aşamada elimizdeki para yeterli olmadığından bir ofis veya showroom tutamadığımız için evin bir odasını ayarladık. Firmalardan hazır ürün alıp yurt dışına satıyordum. Yaklaşık bir yıl evin bir odasında devam ettim. Eşim çok destek oldu. Sabah uyanınca iş yeri olarak bir sonraki odaya gidiyorsunuz. Tabi zor bir süreçti. Bir gün vergi dairesinden kontrole geldiler. Evin yatak odasını şirket merkezi olarak göstermek zorunda kaldım. Çok komik oldu. Müşteri görüşmek istiyor veya bir bankacı, nakliyeciyle görüşeceksiniz bu görüşmeleri yapacağınız bir ofisiniz yok. Bunu evde gerçekleştiriyorsunuz."

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Zamanla hedeflerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Denizci, "Bir yıl evde çalıştıktan sonra bir ofise geçtim. Daha çok Asya ülkelerine yöneldik. Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler'e, hatta Çin'e bile, 47 ülkeye çoğunluğunu perde olmak üzere yatak ve masa örtüsü, yastık kılıfı, runner gibi tekstil ürünleri satıyoruz. Bugün birçok firma Çin'den düz tül getirirken, biz bu ülkeye düz tül gönderiyoruz. Zoru başardık." diye konuştu.

5 / 6 Yurt dışında otellere ve lüks konutlara perde veriyor

Yurt dışında büyük firmalarla çalıştıklarını belirten Denizci, "Birçok ülkede çok güzel projeler yaptık. Birçok 5 yıldızlı otel ve lüks konutların perdelerini biz yaptık. Taylan kralının sarayına perde talebi geldi. Tayland'daki firma aracılığıyla böyle bir sipariş gelince çok şaşırdım. Bugün Tayland kralının sarayı için bir perdeyi bizden, Türkiye’den istemesi, beğenmesi, şaşırtıcı aynı zamanda gurur vericiydi. Büyük bir heyecan oldu. Özel paketleme yaptık. Bir hafta önce perdeyi Tayland'a gönderdik." bilgisini verdi.