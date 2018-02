Fabrika gibi cezaevi

6 / 7 "SABAH İŞE GİDİYOR GİBİ ATÖLYELERE GELİYORUZ"

Hükümlülerden E.T, hayatında ilk kez dikiş makinesi kullandığını, iç çamaşırı, nevresim takımı ve delil torbası diktiğini belirterek, cezaevinde meslek öğrenmesini sağlayan herkese teşekkür etti. Ürettikleri ürünlerin Türkiye'nin her yerine gönderildiğini anlatan E.T. "Burada yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Öğrendiğimiz meslek tahliye olduğumuzda bize faydalı olacak. Cezaevinde olduğumuzu hissetmiyoruz. Sabah işe gidiyormuşuz gibi atölyeye geliyor akşama kadar çalışıyoruz. Bu imkanlar oldukça suç oranlarının da düşeceğine inanıyorum. Buradan çıktıktan sonra bu meslek üzerine devletin katkılarıyla kendi işimi kurmayı amaçlıyorum. Burada her insan yanlış yapabilir önemli olan hatasını anlamak. Bu mesleği öğrendikten sonra devlete topluma ailemize daha faydalı bireyler olmaya çalışacağız. Hata yapmış olabiliriz ama dışarı çıktığımızda maddi ve manevi açıdan bize iyi gelecek." dedi.