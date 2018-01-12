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Fast food zincirlerinden Bitcoin atağı

Bitcoin, pazarlama alanında dünyanın markaları ile anlaşmalar yapmaya başladı. Fast food zincirleri de bu akıma uymaktan geri kalmadı. Türk fast food markası Kasap Döner'in ardından şimdi de dünya devi KFC, ödemelerde Bitcoin'i kabul ettiğini açıkladı.

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Yatırım çevreleri Bitcoin'in yasal statüsünü tartışmaya devam ederken, fast food zincirleri arka arkaya Bitcoin ile ürün satışını kabul ettiklerini açıklamaya başladı.
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Fast food devi KFC’nin Kanada resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Bitcoin’e yatırım yapmayı planlayanları heyecanlandırdı.
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“Bitcoin Kovası” isimli ürününü tanıtan KFC, şu tweet’i attı:
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“Bitcoin’in ne olduğunu ya da nasıl çalıştığını bilmiyoruz ama sizinle parmaklarınızı yalayacak kadar iyi bir tavuğun arasına girmek istemedik.”
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Takipçilerden gelen yorumlara da cevap veren KFC, birikimlerin yükselişteki Bitcoin’e yatırım olarak kullanılmasını da önerdi.
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SATOSHI'YE KOVA TAVUK TEKLİFİ

Bitcoin’in kurucusu olduğu iddia edilen ‘Satoshi’ye de seslenen KFC, kimliğini açıklaması halinde kendisine bir kova tavuk vereceklerini açıkladı.
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Limitli bir süre için geçerli teklifte “KFC Kova” 0.0010305 bitcoin’e, yani yaklaşık 14 dolara (Yaklaşık 52 lira) satılıyor.
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İLK ADIM KASAP DÖNER'DEN GELMİŞTİ

KFC bir ilk olarak görünse de Türk fasfood zinciri Kasap Döner, 2017'nin sonlarına yaklaşırken 2018'den itibaren tüm şubelerinde Bitcoin ile ödeme yöntemini kullanıma sunacağını açıklamıştı.
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Kasap Döner'de alışveriş yaparken artık hesabı Bitcoin ile ödemek mümkün. Oluşturulan sanal cüzdanlarda saklanan Bitcoin’ler, blockchain teknolojisi sayesinde kolayca ödenebilecek. Yani yediğiniz kebabı bir QR kod okutarak ödemeniz mümkün.
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Ödemelerde Bitcoin'i kabul eden Kasap Döner'in Genel Müdürü Bahar Özürün, konuyla ilgili olarak "Enflasyon riski düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz" demişti.
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Bitcoin ile ödeme uygulaması fast food zincileri arasında yaygınlaşacak gibi görünüyor.
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