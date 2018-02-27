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Ferrari'den yeni özel seri '488 Pista'

Ferrari, Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileyeceği yeni ‘özel seri’ modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

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Ferrari, yaklaşan Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni ‘özel seri’ modeliyle otomobilseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Ferrari 488 Pista, performansı ve mükemmel yol tutuşu ile dikkat çeken 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olarak tasarlandı. Sportif dinamikler ve yarış pistlerinden aktarılan teknolojilerle özel seriler içinde bir adım öne çıkan 488 Pista’nın, ismi de markanın motor sporları mirasına gönderme yapıyor.
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Daha hafif ve daha güçlü

Ferrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerinden türetilen 488 Pista, 488 GTB’den 90 kg daha az olan 1280 kg’lik ağırlığına karşın 50 HP daha güçlü olan motoruyla da dikkat çekiyor. 2016 ve 2017 yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünün sahibi olan bu motor, 488 Pista’da litre başına 185 HP güç üretirken, otomobilin 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,85 saniyede ulaşmasını sağlıyor. 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista’da gerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesindeyse, yere basma kuvveti 488 GTB’ye göre yüzde 20 artırılmış olmasıyla da dikkat çekiyor.
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Yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisi konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista’nın sürüş keyfini artırıyor.
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