Fiyatı dudak uçuklatıyor! Gramla satılıyor

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Safranın kilosu; 25 bin TL
AYDIN'ın Efeler ilçesinde 18 yıldan bu yana aktar Ahmet Çamoğlu (38), en pahalı ürünün 25 bin TL'lik kilogram fiyatıyla İran safranı olduğunu söyledi.
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Damla sakızı da 1200 TL
İran safranı kilosu 25 bin TL'den adeta el yakarken, damla sakızı da 1200 TL ile öne çıktı. Efeler ilçesinde aktar, Ahmet Çamoğlu, işyerinde 5 bine yakın bitki ürünü bulunduğunu belirtirken, şöyle dedi:
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'Ancak gramla alıcı bulunabiliyor'
İki kilo safran parasına ikinci el bir otomobil alınabileceğini ifade eden Çamoğlu, şöyle devam etti:
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Safranın kilosu; 25 bin TL
"Safran, boya sanayiinde de kullanılıyor. Yemeklerde pilav ve çorbalarda da kullanabilme özelliğine sahip. Sağlık açısından bakıldığında sperm artırma, karaciğer güçlendirme, sarılıkta ve benzeri birçok hastalıkta da çok faydalı. Damla sakızını da astım, nefes darlığı, bronşit, üst solunum yolları enfeksiyonlarında ve mide ülserinde kullanabiliriz. Tatlı, pasta, kurabiye ve kahvede kullanılma özelliği de var. Gram gram satıyorum." DHA