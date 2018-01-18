Fiyatı dudak uçuklatıyor! Gramla satılıyor

1 / 4 Safranın kilosu; 25 bin TL

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 18 yıldan bu yana aktar Ahmet Çamoğlu (38), en pahalı ürünün 25 bin TL'lik kilogram fiyatıyla İran safranı olduğunu söyledi.

2 / 4 Damla sakızı da 1200 TL

İran safranı kilosu 25 bin TL'den adeta el yakarken, damla sakızı da 1200 TL ile öne çıktı. Efeler ilçesinde aktar, Ahmet Çamoğlu, işyerinde 5 bine yakın bitki ürünü bulunduğunu belirtirken, şöyle dedi:

3 / 4 'Ancak gramla alıcı bulunabiliyor'

İki kilo safran parasına ikinci el bir otomobil alınabileceğini ifade eden Çamoğlu, şöyle devam etti: