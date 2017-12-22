Gelişen ekonomileri 2018'de neler bekliyor?

1 / 41 Büyüme devam edecek

Değerlendirmeye göre küresel ekonomi önümüzdeki yıl yüzde 3.3 büyüyecek. Gelişen ekonomiler için daha iyi bir yıl olacağı belirtilen araştırmaya göre, büyüme bu ülkelerde yüzde 4.4 düzeyinde gerçekleşecek.

2 / 41 Türkiye için beklenti yüzde 5.5!

Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüyerek son 6 yılın rekorunu kıran Türkiye’nin Orta Vadeli Program’a göre gelecek yıl yüzde 5.5 büyümesi öngörülürken, The Economist daha kötümser bir tahminde bulunuyor. İşte 2018 yılında küresel ekonomiyi bekleyen ekonomik tablo şu şekilde...

3 / 41 ALMANYA

Angela Merkel dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturacak. Ancak siyasi çekişmelerin yoğun bir yıl yaşanacak Almanya’da. Merkel ilk kez parlamentoya giren aşırı sağ populist Almanya için Alternaif Partisi (AfD) ile uğraşmak zorunda kalacak. Rusya’ya karşı Avrupa’daki liberal demokrasi savunma görevi de Almanya’ya düşecek. Almanya ekonomisinin 2018’de yüzde 1.8 büyümesi ve enflasyonun yüzde 1.5 olması bekleniyor.

4 / 41 BULGARİSTAN

Siyasi sorunlarla boğuşan hükümet tehdit altında da olsa 2018’de ayakta kalmayı başaracak. Koalisyon içinde yükselen tansiyon ve kuru desteklemek için mali politikanın sıkılaştırılması ekonomik reformları gölgede bırakıyor. Altyapı projeleri için AB’den gelen fonlar ekonomiye destek olacak. GSYH’nin yeni yılda yüzde 3.3 artması ve enflasyonun yüzde 2 civarında olması bekleniyor.

5 / 41 FRANSA

Cumhurbaşkanı Macron’un partisi ekonomik reformları kolaylıkla hayata geçirmeye yetecek çoğunluğu elinde bulunduruyor. İstihdam piyasasında yeni düzenlemer ve vergi reformu öncelikler arasında. Kişi başına gelirin 40 bin 758 dolar olarak hesaplandığı ülkede 2018’de büyüme beklentisi yüzde 1.7.

6 / 41 İNGİLTERE

Ülkenin gündeminin ağırlıklı konusu Brexit olmaya devam edecek. Kemer sıkma politikalarının gevşemesi ve bütçe dengesin kötüleşmesi beklenen ülkede ekonomik büyümenin art arda 4’üncü yıl da yavaşlaması ve yüzde 1.3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

7 / 41 İSPANYA

Ekonomi canlanıyor ancak çekişmelerin yaşandığı hükümetin 2020 yılında sona eren görev süresini dolduramayabileceği belirtiliyor. Reformların, İspanya daha güçlü bir hükümete kavuşuncaya hayata geçmesinin zor olduğu ifade edilirken, finans krizinden bu yana uygulanmakta olan reformlar sayesinde büyümenin yüzde 2.8 ulaşması bekleniyor. İşsizliğin azalması da ekonomiye destek olacak.

8 / 41 İTALYA

Seçim yılına giren İtalya’da koalisyon tartışmalarının baskısı yaşanacak. 2017 yılında güç kazanan ekonomik büyümenin 2018’de yeniden yavaşlaması ve yüzde 1.0’de kalması bekleniyor.

9 / 41 MACARİSTAN

Nisan ayındaki seçimlerde Fidesz hükümetinin üçüncü kez iktidara geleceği tahmin ediliyor. Başbakan Viktor Orban’ın gücü elinde toplaması ve ekonomide sıkı yönetimini etkisiyle büyümenin yüzde 3.4’ü bulacağı belirtiliyor.

10 / 41 ÇEK CUMHURİYETİ

Ekonominin yüzde 2.3 büyümesi ve enflasyonun yüzde 2 olması beklenen ülkede Babis hükümetinin gündeminde yolsuzlukla mücadele, kamuda reform, orta gelir düzeyindekilere yönelik vergi kolaylıkları var.

11 / 41 POLONYA

Hükümetin yargı üzerindeki etkisini artırması endişe yaratıyor ancak yatırım dostu ekonomik politikalar izlenmesi GSYH’ye yukarı yönlü destek veriyor. Ekonomik büyüme tahmini yüzde 3.4.

12 / 41 PORTEKİZ

2017’de Euro Bölgesi’nin üzerinde büyüme gösteren Portekiz’de büyümenin yeni yılda daha ılımlı bir bölgeye geri çekilmesi ve yüzde 1.7 ile sınırlı kalması bekleniyor.

13 / 41 ROMANYA

Ekonomik dengesizlikleri azaltmaya yönelik çok da popüler olmayan reformları devam ettirme konusunda isteksiz bir tutum sergileniyor. Ancak ekonominin 2018’de yüzde 4.5 ile güçlü bir büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Enfl asyon beklentisi yüzde 2.5.

14 / 41 RUSYA

Mart ayında yapılacak seçimlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4’üncü kez aynı koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Batı’nın yaptırımlarının, düşük petrol fiyatlarının ve artan işsizliğin etkilerinin hissedildiği ekonomiye odaklanılması bekleniyor. Ekonomi EIU’ya göre yüzde 1.5 ile güçlü olmayan bir büyüme gösterecek.

15 / 41 YUNANİSTAN

Bir gün Euro Bölgesi’nden çıkabileceği hala konuşuluyor ancak bu 2018’de olmayacak. Ekonominin yüzde 1.8 ile son 11 yılın en yüksekr büyüme hızını yakalaması bekleniyor. Enfl asyonun yüzde 1.0 olarak tahmin edildiği ülkede kişi başına gelir 18 bin 736 dolar olarak hesaplanıyor.

16 / 41 TÜRKİYE

Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüyerek son 6 yılın rekorunu kıran Türkiye’nin Orta Vadeli Program’a göre gelecek yıl yüzde 5.5 büyümesi öngörülürken, The Economist daha kötümser bir tahminde bulunuyor. Dergiye göre Türkiye ekonomisi 2018’de yüzde 4.1 büyüyecek.

17 / 41 ABD

Donald Trump görevde kalırsa, ‘Önce Amerika’ politikası başarıya ulaşmakta çok hayalkırıklığı yaratacak. Cumhuriyetçi Parti içindeki gerilim Trump’ın gündeminin aksamasına neden olacak. Yüzde 2 civarında ekonomik büyüme ‘yeni normal’ olacak. Yeni yılda ekonomik büyüme beklentisi yüzde 2.2. Enfl asyon tahmini de yüzde 2.0.

18 / 41 ARJANTİN

Merkez sağdaki Başkan Mauricio Macri, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için bir reform programı başlattı. Siyasette kaynamalar yaşansa bile ekonomi 2011’den bu yana en iyi büyüme rakamına ulaşacak. 2018’de GSYH’nin yüzde 3.3 büyümesi bekleniyor.

19 / 41 BREZİLYA

Başkan Michel Temer istihdam piyasasını modernize etme planlarını devam ettirecek. Ancak siyasi skandallar Başkan’ın politik gücünü azaltacak. Ülke ekonominin uzun vadede sağlığı açısından önemli görülen emeklilik sistemine ilişkin değişimler de masa da görünmüyor. Bu arada dünyanın ilk seks temalı eğlence parkı ‘Erotikaland’ Piracicaba’da açılacak. Büyümenin yüzde 2.0’da kalması bekleniyor.

20 / 41 MEKSİKA

2018’deki seçimler öncesinde NAFTA görüşmelerinin tamamlanması gerekiyor. Hükümetin ABD’nin uygulayabileceği korumacı tedbirlere karşı bazı ekonomik reformların hayata geçirilmesi gerekiyor. 130.8 milyon nüfuslu ülkede 2018’de büyüme beklentisi yüzde 1.9.

21 / 41 PERU

El Nino’nun yavaşlattığı ekonomi 2018’de ivme kazanarak yüzde 3.6 olacak.

22 / 41 VENEZUELA

Hiper enflasyon ve borçların temerrüde düşmesi ekonomi üzerinde baskı yaratacak. Ekonominin yüzde 0.6 daralması beklenirken, enflasyonun yüzde 1.104 seviyesine ulaşması bekleniyor.

23 / 41 AVUSTRALYA

Erken seçimlerde gücün sola doğru kayacağı, bunun da sağlık ve eğitim harcamalarının artacağı anlamına geldiği belirtiliyor. Çin’de ekonominin hız kesmesine paralel olarak Avustralya’da ekonomik büyümenin biraz yavaşlaması ve yüzde 2.4 olması bekleniyor.

24 / 41 ÇİN

Şi Cinping, 40 yıl önce piyasa ekonomisini benimseyen Deng Xiaoping’den bu yana en güçlü lider olarak yıla başlayacak. Son yıllarda borçla desteklenen ekonomik patlamanın dizginlenmesi gerekiyor. Bu ekonomik büyümenin ve gelir artışının yavaşlaması demek. Ülke ekonomisinin 2018’de yüzde 5.8 büyümesi bekleniyor. Kişi başına gelirin 9 bin 223 dolar olması beklenen Çin’de enfl asyon beklentisi ise yüzde 1.8.

25 / 41 ENDONEZYA

Devlet Başkanı Joko Widodo, yolsuzluk gibi konularda beklenen reformlarda çok da başarılı olamadı ancak ucuz enerjiye yönelik regülasyonların azaltılması gibi iş dostu reformlarda ilerleme sağladı. Ayrıca verimlilik artışı sağlaması umulan asgari ücrette yeni düzenlemeler getirmeyi planlıyor. GSYH’nin gelecek yıl yüzde 4.8 büyümesi beklenirken, enfl asyon yüzde 4.6 olarak tahmin ediliyor.

26 / 41 FİLİPİNLER

2016 yılında görev gelen Devlet Başkanı Rodrigo Duterte hızlı büyüyen bir ekonomi devraldı. Göçmenlerden gelen döviz, güçlü büyüyen ‘outsourcing’ sektörü de ekonomiye destek oluyor. Yeni yılda yüzde 5.6’lık güçlü büyüme bekleniyor.

27 / 41 HİNDİSTAN

Ekonomiyi daha etkin ve rekabetçi yapmaya yönelik yapılandırma çabaları sonuç veriyor. Ülke 2018’de GSYH’si en hızlı artan büyük ekonomi olacak. 1.35 milyar nüfuslu Hindistan’ın gelecek yıl yüzde 7.8 büyümesi ve enfl asyonun 4.3 olması bekleniyor. Kişi başına gelir ise hala 2000 doların altında.

28 / 41 JAPONYA

Ekonomiyi büyütmek amacıyla yapısal reformların yanında parasal ve mali politikaların birlikte kullanılması bile büyümenin hızlanmasına yeterli olmayacak. Tahminler 2018’de ekonominin yüzde 1.0 büyüyeceği şeklinde. Enfl asyon beklentisi ise yüzde 0.4

29 / 41 KAZAKİSTAN

Düşük petrol fiyatlarının ekonomi üzerindeki baskısı hissedilmeye devam edecek. Büyümenin yüzde 2.3, enfl asyonun yüzde 6.2 olması bekleniyor.

30 / 41 MALEZYA

Ekonominin yüzde 5.0 ile güçlü büyümesi bekleniyor. Çin’deki yavaşlamaya rağmen, tüketici harcamalarındaki artışın ekonomiye destek olacağı belirtiliyor.

31 / 41 PAKİSTAN

İş ortamında zorluklar sürüyor, reformlar yavaş ilerliyor. Ancak görece daha istikrarlı seyir sayesinde ekonomide sağlıklı büyüme beklentisi var; yüzde 5.5. Parası rupide de düşüş bekleniyor fakat bu süreç bir sonraki seçime kadar ertelenecek gibi gözüküyor.

32 / 41 SRİ LANKA

Siyasi belirsizliklere karşın IMF programı ekonominin büyümesine yardımcı olacak. 2018’de büyüme beklentisi yüzde 4.7. Ancak hızlı büyüme daha fazla vasıflı işçi ve daha iyi bir altyapı gereksinimi doğuruyor.

33 / 41 VİETNAM

Ekonominin liberalleştirilmesi için adımlar atılan Vietnam, Asya’nın en iyi performans gösteren ekonomilerinden olacak. Ücretlerdeki artış ve krediye erişimin kolaylaşması ekonominin yüzde 6.5 ile güçlü büyüme göstermesini sağlayacak.

34 / 41 ANGOLA

Yeni Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves’in 40 yıl hüküm süren Jose Eduardo Dos Santos’dan devraldığı ekonomik harabeyi onaracağı umuluyor ancak zayıf petrol fiyatlarının ekonomiyi baskılaması bekleniyor. Enflasyonun yüzde 15.8, büyümenin yüzde 2.4 olması bekleniyor.

35 / 41 GÜNEY AFRİKA

Ülkenin kredi notunun düşürülmesinin yatırımcı güvenini zedeleyeceği endişesi var. Ekonomik büyümenin yüzde 2’nin altında kalacağı tahmin ediliyor.

36 / 41 IRAK

DEAŞ’in güçlenmesine neden olan mezhep ayrılıkları izlenecek. Ülkenin kuzeyinde Kürtlerin bağımsızlık arayışı gerginlik yaratacak. Başbakan Haydar El Abadi’nin nisan ayındaki seçimleri kazanması bekleniyor. Ekonominin 2018’de yüzde 3.4 büyüyeceği tahmin ediliyor.

37 / 41 İRAN

Ekonomi ve toplumsal hayatta izlenen temkinli liberalleşme politikalarının sürmesi ve meyvesini veren reformların, düşük petrol fiyatlarının olumsuz etkisini dengelemesi bekleniyor.

38 / 41 MISIR

Başkan Abdülfettah Sisi’nin ekonomiyi ve iş ortamını iyileştirmek amacıyla IMF destekli plan için bastıracağı belirtiliyor. Bu yaşam standartlarının iyileşmesine yardımcı olabilir fakat dönem dönem protestolara yol açabilir. Ekonominin yüzde 4.2 büyümesi, enflasyonun yüzde 18’in biraz üzerine çıkması bekleniyor.

39 / 41 NİJERYA

Sağlık sorunları olan Devlet Başkanı Muhammadu Buhari’nin görevi yardımcısı Yemi Osinbajo’ya bırakması halinde, jeopolitik olarak bölünmüş ülkede güç dengesi kuzeyden güneye kayacak. Belirsizlik, 195 milyon nüfuslu ülkede mezhep çatışmalarını artırabilir. Resesyondan çıkan ekonominin 2018’de yüzde 2.2 büyüyeceği tahmin ediliyor.

40 / 41 SURİYE

2011’de başlayan iç savaş de fakto bir bölünmeye dönüşecek. Rusya ve İran’ın rejimi desteklediği, ABD’nin ve müttefiklerinin DEAŞ’ı hedef aldığı ortamda ülke bir oyun alanı olmaya devam edecek. Ekonominin 2018’de yüzde 3.4 büyüme yakalaması, enfl asyonun yüzde 30.4 olması bekleniyor.