Girişimci kadın öğretmen, güneşi elektriğe çevirecek

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Akhisar ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk annesi Dudu Sözcüer, güneş enerjisi santrali hayalini gerçekleştirdi. Matematik öğretmenliği mezunu Sözcüer, 2.5 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvurarak, hazırladığı güneş enerjisi projesine destek almaya hak kazandı.

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Kendilerine ait 12 dönüm arazi üzerinde 2 bin 200 güneş panelini yerleştiren Sözcüer, "Böyle bir iş hayalimdi. Rüzgar güllerini hep görüyordum. Rüzgar güllerinden esinlenerek bu yola çıktım. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu'nun Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, 'Kırsal Kalkınma için Katılım Öncesi Yardım Aracı' olarak bilinen 'IPARD başvurularını araştırdım, okudum. Medyayı takip ettim." dedi.

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Güneş enerjisi üretimine iyi bir destek verildiğini öğrenince bu alana yöneldiğini ifade eden Dudu Sözcüer, "Eşim bana süreçte çok destek oldu. Eşimin desteği ile buraya kadar geldik." diye konuştu.

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Akhisar Kabaağaçkıran Mahallesi'nde arazileri bulunduğunu kaydeden Dudu Sözcüer, "Kendi arazimiz üzerinde kurmaya karar verdik. Ortam da çok uygundu. Şu anda sistem kuruldu. Elektrik üretimine 1 hafta içinde başlıyoruz. İşin ucundan tuttuk ve bugün güneş enerji panellerini devreye alacağız. Tesis 537 kilowatt enerji gücüne sahip. 0.133 cent'ten 10 yıl boyunca devlete elektrik satacağız." bilgisini verdi.

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Toplam 1 milyon 800 bin lira yatırımla uygulamaya konulaün güneş enerji projesi için Manisa Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan 585 bin lira hibe destek aldıklarını anlatan Dudu Sözcüer, kadınların da temiz enerji sektöründe var olduğunu göstermek istediğini söyledi.

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Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretiminin yeni başladığını kaydeden Sözcüer, potansiyeli kadınların açığa çıkarabileceğini ve ülkenin elektrik üretimine katkı sağlayacaklarını ifade eti.

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Sözcüer, "Kadınlar; çekingen olmasın. Biz ilk başlarken 'Acaba olur mu?' düşüncesiyle girmiştik. Ama devletin destekleri ve bizim de azmimizle kadınların da bu işi çok rahat şekilde başarabileceğini gördük. Kimse enerjisini geri çekmesin." dedi.