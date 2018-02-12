Göçü turşu ile durdurdular!

1 / 20 NÜFUSUN YÜZDE 90'I AYNI İŞİ YAPIYOR

Türkiye'nin önemli turşu üretim merkezlerinden Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı bin 800 nüfuslu kırsal Gedelek Mahallesi'nde nüfusun yüzde 90'ı geçimini turşu üretiminden sağlıyor.

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Mahallede yaklaşık 70 yıldır doğal yöntemlerle üretilen turşular, ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

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Hemen herkesin en önemli geçim kaynağı olan turşu üretimi sayesinde mahalleden büyük şehirlere göç verilmiyor.

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Daha önce köy olan ancak büyükşehir sınırlarına dahil edilmesinin ardından mahalle statüsüne geçen kırsal mahallenin muhtarı Mehmet Dönmez, 1950'li yıllardan beri üretilen turşunun mahalle halkının ana geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

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Dönmez, doğal yöntemlerle yaptıkları turşunun yurt içi ve yurt dışından yoğun talep gördüğünü belirterek bu yıl yaklaşık 2017-2018 sezonunu 70 bin ton ürün satarak kapatmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Mahallede 12 ay turşu üretildiğini anlatan Dönmez, "Mahallemizin yüzde 80-90'ı turşuyla bağlantılı iş yapıyor. 70 imalathane var. Turşu bizim birinci gelir kaynağımız. Çoğu üçüncü kuşak imalathanelerde 35 çeşit turşu üretiliyor." diye konuştu.

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Dönmez, mahalle nüfusunun yaz aylarında 5 bine kadar çıktığına işaret etti.

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Dışarıya göç vermediklerini vurgulayan Dönmez, "Aksine farklı kentlerden buraya çalışmaya gelenler var. Turşu sayesinde çoğu insan evine ekmek götürüyor." dedi.

9 / 20 KİMİ ÜRETİYOR KİMİ NAKLİYESİNİ YAPIYOR



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Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener, "Gedelek Turşusu"nun tadını bölgeden çıkan Pınarbaşı Suyu'ndan aldığını belirtti.

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Şener, üç kuşaktır üretilen turşuların dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini dile getirerek "Köyümüz 400 hane. Buradakilerin yüzde 90'ının ana geçim kaynağı turşuculuk. Kimi üretiyor kimi nakliyesini yapıyor. Herkesin turşuda emeği var." dedi.

12 / 20 "TALEPLERE YETİŞMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Mahallede 1960 yılından beri turşu üreten Hamdi Güleç, turşularda kimyasal madde kullanmadıklarını, üretimin yıllardır doğal yapıldığını söyledi.

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Güleç, turşuculuğu büyüklerinden öğrendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Üretimimiz her geçen yıl artıyor. Artık insanlar fiyattan ziyade kalite arıyor. Taleplere yetişmekte güçlük çekiyoruz..."

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"...Çocuklarımız da artık bu işin içinde. Birçoğu okuyup meslek sahibi oldu ama yine de buraya dönüp turşuculuk yapıyor. Her geçen gün gençler de bu işe girip para kazanmaya başladı..."

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"...Göç vermiyoruz, tam tersine göç alıyoruz. Ayrıca diğer kentlerden mevsimlik işçiler de geliyor."

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Üreticilerden Hülya Trak da 24 yıldır yaşadığı Gedelek Mahallesi'nde 8 yıldır turşu ürettiğini anlattı.

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Turşunun kazançlı olduğunu ifade eden Trak, "Asit kullanmadan ev tipi turşu yapıyoruz. Bundan dolayı turşularımız yoğun ilgi görüyor." dedi.

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Gedelek'de turşu fiyatları 10 liradan başlıyor, çeşidine göre değişiyor.