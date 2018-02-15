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Google tahtını kaptırdı! İşte dünyanın en değerli markaları

Dünyanın en değerli 20 markası açıklandı. Google bu yıl listenin en üst sırasındaki yerini başka bir ABD'li şirkete kaptırdı.

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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500 2018'' çalışması açıklandı.
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Listede bu sene değerini en yüksek oranda artıran marka yüzde 161 ile Çinli içecek firması Wuliangye oldu.
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En yüksek düzeyde değer kaybına uğrayan marka ise yüzde 43 kayıpla Japon teknoloji firması Toshiba olarak belirlendi.
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Araştırmanın sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde çıktı. Listedeki ABD'li şirketlerin toplam değeri 2,5 trilyon doları geçti.
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Global 500 listesinde marka değerinin yüzde 44'ünü (190 şirket) ABD'li şirketler oluştururken, Çinli şirketlerin yüzde 15 (57 şirket), Japon şirketlerin de yüzde 7'lik (35 şirket) orana ulaştığı görüldü.
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Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 3,7 milyar doları bulurken, bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada yer almadı. İşte dünyanın en değerli 20 markası:
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20 - NTT Group

40 milyar dolar - Artış: yüzde 0,8
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19 - State Grid

40 milyar dolar
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18 - Bank of China

41 milyar dolar - Artış: yüzde 33,6
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17 - BMW -

41 milyar dolar - Artış: yüzde 6,2
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16 - Toyota

43 milyar dolar - Azalış: yüzde 5,5
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15 - Mercedes-Benz

43 milyar dolar - Artış yüzde 23,6
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14 - Wells Fargo

44 milyar dolar - Artış: yüzde 6
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13 - China Mobile

53 milyar dolar - Artış: 13,9
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12 - Alibaba

54 milyar dolar - Artış: yüzde 57,6
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11 - China Construction Bank

56 milyar dolar - Artış: yüzde 37,2
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10 - ICBC

59 milyar dolar - Artış: yüzde 23,7
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9 - Walmart

61 milyar dolar - Azalış: yüzde 1,2
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8 - Verizon

62 milyar dolar - azalış: yüzde 4,6
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7 - Microsoft

81 milyar dolar - Artış: yüzde 6,4
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6 - AT&T -

82 milyar dolar - Azalış: yüzde 5,3
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5 - Facebook

89 milyar dolar - Artış: yüzde 44,7
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4 - Samsung

92 milyar dolar - Artış: yüzde 39,4
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3 - Google

120 milyar dolar - Artış: yüzde 10,5
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2 - Apple

146 milyar dolar - Artış: yüzde 36,6
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1 - Amazon

150 milyar dolar - Artış: yüzde 41,7
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