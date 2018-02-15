Google tahtını kaptırdı! İşte dünyanın en değerli markaları

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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan ''Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500 2018'' çalışması açıklandı.

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Listede bu sene değerini en yüksek oranda artıran marka yüzde 161 ile Çinli içecek firması Wuliangye oldu.

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En yüksek düzeyde değer kaybına uğrayan marka ise yüzde 43 kayıpla Japon teknoloji firması Toshiba olarak belirlendi.

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Araştırmanın sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde çıktı. Listedeki ABD'li şirketlerin toplam değeri 2,5 trilyon doları geçti.

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Global 500 listesinde marka değerinin yüzde 44'ünü (190 şirket) ABD'li şirketler oluştururken, Çinli şirketlerin yüzde 15 (57 şirket), Japon şirketlerin de yüzde 7'lik (35 şirket) orana ulaştığı görüldü.

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Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 3,7 milyar doları bulurken, bu değere erişen olmadığı için Türk markaları sıralamada yer almadı. İşte dünyanın en değerli 20 markası:

7 / 26 20 - NTT Group

40 milyar dolar - Artış: yüzde 0,8

8 / 26 19 - State Grid

40 milyar dolar

9 / 26 18 - Bank of China

41 milyar dolar - Artış: yüzde 33,6

10 / 26 17 - BMW -

41 milyar dolar - Artış: yüzde 6,2

11 / 26 16 - Toyota

43 milyar dolar - Azalış: yüzde 5,5

12 / 26 15 - Mercedes-Benz

43 milyar dolar - Artış yüzde 23,6

13 / 26 14 - Wells Fargo

44 milyar dolar - Artış: yüzde 6

14 / 26 13 - China Mobile

53 milyar dolar - Artış: 13,9

15 / 26 12 - Alibaba

54 milyar dolar - Artış: yüzde 57,6

16 / 26 11 - China Construction Bank

56 milyar dolar - Artış: yüzde 37,2

17 / 26 10 - ICBC

59 milyar dolar - Artış: yüzde 23,7

18 / 26 9 - Walmart

61 milyar dolar - Azalış: yüzde 1,2

19 / 26 8 - Verizon

62 milyar dolar - azalış: yüzde 4,6

20 / 26 7 - Microsoft

81 milyar dolar - Artış: yüzde 6,4

21 / 26 6 - AT&T -

82 milyar dolar - Azalış: yüzde 5,3

22 / 26 5 - Facebook

89 milyar dolar - Artış: yüzde 44,7

23 / 26 4 - Samsung

92 milyar dolar - Artış: yüzde 39,4

24 / 26 3 - Google

120 milyar dolar - Artış: yüzde 10,5

25 / 26 2 - Apple

146 milyar dolar - Artış: yüzde 36,6