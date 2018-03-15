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Google’ın geçtiğimiz gün kripto para arzları, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerini reklam ağından yasakladığını açıklamasının ardından, en değerli kripto para Bitcoin 7.700 dolara kadar gerilemişti.

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Bitcoin’i takiben diğer büyük kripto paralarda da düşüş yaşandı. Yüzde 5 değer kaybeden Ethereum’un değeri 651 dolara kadar geriledi.

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Diğer popüler kripto paralardan Ripple yüzde 3,8 değer kaybı yaşayarak 0,74 dolar oldu.

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Bitcoin Cash ise yüzde 3,2 değer kaybıyla 1.018 dolar seviyesine düştü.

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Google Sürdürülebilir Reklamlar Direktörü Scott Spencer, kripto para arzları, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerinin artık Google Reklamlar ağında yer almayacağını açıklamıştı. Facebook da bu yılın başında benzer bir hamle yapmıştı.

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Google tarafından yayınlanan blog’da, kripto para reklamlarına getirilecek yasağın bu yılın haziran ayında yürürlüğe gireceği belirtildi.