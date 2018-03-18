Gram altın tüm zamanların zirvesinde

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Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 162 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 16 Mart Cuma günü 166,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2,1 getiri sağlayan altının gram fiyatı, haftayı 165,6 liradan tamamladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,70 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününü 1.314,20 dolar seviyesinden tamamladı.

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Gram altın, yılbaşında bu yana da yatırımcısına yüzde 4 kazandırdı.

4 / 11 GÖZLER FED KARARINDA

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, son zamanlarda dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

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Erkan, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarına ons altının vereceği tepkinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: "Özellikle içeride altının gram fiyatının geri çekilmesini bekleyeceksek önce ons altının geri çekilmesini görmemiz gerekir. Çünkü kur tarafı çok sınırlı aşağı yönlü potansiyel gösteriyor ve muhtemelen TL’de değer kaybı eğilimi önümüzdeki dönemde de devam edecek. Altın ons fiyatına ilişkin tahminlerin ise 1.380-1.400 dolar bandını gösterdiğini görmekteyiz. Bu süreç içerisinde küresel altın fiyatları da Fed’in politikalarından tutun da ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı politik gerilimlere kadar birçok şeyi fiyatlayabilir. Her iki değişkende, kur ve ons altında, gerileme anlamlı miktarda değişiklik gerçekleşmediği sürece gram altında da yukarı gitmek için daha istekli bir görünüm göreceğiz."

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Altın fiyatlarını etkileyebilecek birçok parametrenin olduğunu, bunların başında ABD ekonomisine ilişkin enflasyon gelişmeleri ve Fed'in para politikası olduğunu belirten Erkan, bunların yanı sıra ticaret savaşları, küresel faiz hareketleri, Kore kaynaklı jeopolitik gelişmeler, Trump yönetimine ilişkin riskler, Fed dışındaki büyük merkez bankalarının aksiyonları, küresel büyüme gibi başlıkların da altın fiyatları için önemli olduğunu kaydetti. Erkan, altının gram fiyatının 161-163 lira bandı üzerinde kaldığı sürece 170 lira seviyelerini zorlayacağını, daha geniş bantta ise 182 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

7 / 11 REKORU DOLAR KURU GETİRDİ

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci, gram altının 166,4 liraya yükselmesinin en temel nedenin dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket olduğunu kaydetti. Dolar kurunun hafta başında uzun bir süredir hareket ettiği 3,7300-3,8330 bandını yukarı kırdığını belirten Cevizci, pazartesi açıklanan ocak ayı cari işlemler dengesi verisinin kurun bu hareketinde etkili olduğunu söyledi.

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Cevizci, dolar kurunda yaşanan değer kazançlarının devam etmesi durumunda altının gram fiyatının yukarı yönlü eğilimi koruyacağını ifade ederek, "Ons altın tarafından bakacak olursak, bu konuda gelecek hafta Fed'in piyasalara vereceği mesaj ons altın fiyatlaması açısından önemli olacak. Ama şunu belirtelim ki TL kaynaklı yaşanan bu hareket dolar kaynaklı da desteklenir ve 3,95 üzerine doğru bir hareket başlar ise ons altın bu noktada 1.313 altına geri çekilse dahi gram altında 166 TL üzerindeki seyir devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Fed’in 21 Mart'taki faiz kararının takip edileceğini bildiren Cevizci, faiz artırımından daha çok projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jeromo Powell’ın piyasalara vereceği mesajların daha önemli olacağını dile getirdi.

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Cevizci, altının gram fiyatında yaşanan bu yukarı yönlü harekette, 160-162 TL aralığını alım yönünde değerlendiren yatırımcıların kar realize edebileceklerini belirterek şunları kaydetti: "Yukarı yönlü hareketin haber kaynaklı yaşanmasından ötürü negatif gelişmelerin yavaş yavaş dinmesi yaşanan bu pozitif hareketinde zayıflamasına neden olabilir. Bu nedenle gram altının bulunduğu noktalar olan 165-167 TL bölgesinde alım yönlü bir karar almak yatırımcıların getiri oranını az tutabileceği gibi daha yüksek bir getiri beklentisi olanları da orta vadede bekletebilir. Bu nedenle alım aralığını 1-2 TL yukarı çekerek, geri çekilmelerde, 163-164 bölgesine doğru düşüşler hatta bu seviyelerinde altına sarkmalarda altının gram fiyatında alım için uygun olacağını düşünüyorum."