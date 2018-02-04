FİNANS

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

414 milyon dolarlık makyaj!

Türkiye'nin kozmetik ürünleri ithalatı geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 414,8 milyon dolar oldu. İthalatta en yüksek payı 105,5 milyon dolarla vücut losyonları ve kremler aldı. En fazla kozmetik ürünü ithal edilen ülkeler ise Fransa ve Almanya.

1 / 17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, en fazla ithal edilen ürün grubu vücut losyonları ve kremler oldu. Bu ürün grubunda yapılan ithalat geçen yıl sonu itibarıyla 105,5 milyon doları buldu. Makyaj ve cilt bakımı malzemeleri ithalatı için 83,8 milyon dolar, göz makyaj malzemeleri için 56,6 milyon dolar, parfümler için 45,4 milyon dolar ödendi.
2 / 17

FRANSIZ VE ALMAN ÜRÜNLERİ ÖN PLANDA

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin en fazla kozmetik ürünü ithal ettiği ülkeler Fransa ve Almanya oldu.
3 / 17

Fransa makyaj ve cilt bakımı malzemeleri, parfüm, ruj ve vücut losyonları ithalatında ilk sırada bulunurken, Almanya göz makyajı malzemeleri, deodorant ve saç boyası ithalatında zirvede yer aldı. Bu dönemde, Fransa'dan 29,3 milyon dolarlık makyaj malzemeleri ve cilt bakım kremleri, 25,4 milyon dolarlık vücut losyonları ve krem, 17 milyon dolarlık parfüm ithal edildi. Almanya'dan ise 12 milyon dolarlık deodorant, 8,4 milyon dolarlık saç boyası, 11,1 milyon dolarlık göz makyaj malzemeleri satın alındı.
4 / 17

Diğer malzemelere göre daha ucuz olan cımbız ve fırçalar ise Çin'den sağlandı. Söz konusu ülkeden 2017'de 9,2 milyon dolar tutarında fırça, 1,1 milyon dolarlık da cımbız ithal edildi.
5 / 17

Geçen yıl 12 farklı alanda yapılan kozmetik ürünleri ithalatı şöyle:
6 / 17

Makyaj ve cilt bakımı malzemeleri; 83.789.409 dolar
7 / 17

Göz makyaj malzemeleri; 56.590.315 dolar
8 / 17

Dudak makyaj malzemeleri; 11.459.731 dolar
9 / 17

Vücut losyonları ve kremler; 105.499.248 dolar
10 / 17

Parfümler; 45.436.858 dolar
11 / 17

Ruj; 20.704.045 dolar
12 / 17

Allık; 5.263.673 dolar
13 / 17

Tüy dökücü; 13.948.133 dolar
14 / 17

Saç boyası; 31.584.441 dolar
15 / 17

Vücut deodorantı; 27.393.805 dolar
16 / 17

Fırça; 10.613.080 dolar
17 / 17

Cımbız; 2.472.723 dolar
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın