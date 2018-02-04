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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, en fazla ithal edilen ürün grubu vücut losyonları ve kremler oldu. Bu ürün grubunda yapılan ithalat geçen yıl sonu itibarıyla 105,5 milyon doları buldu. Makyaj ve cilt bakımı malzemeleri ithalatı için 83,8 milyon dolar, göz makyaj malzemeleri için 56,6 milyon dolar, parfümler için 45,4 milyon dolar ödendi.

2 / 17 FRANSIZ VE ALMAN ÜRÜNLERİ ÖN PLANDA

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin en fazla kozmetik ürünü ithal ettiği ülkeler Fransa ve Almanya oldu.

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Fransa makyaj ve cilt bakımı malzemeleri, parfüm, ruj ve vücut losyonları ithalatında ilk sırada bulunurken, Almanya göz makyajı malzemeleri, deodorant ve saç boyası ithalatında zirvede yer aldı. Bu dönemde, Fransa'dan 29,3 milyon dolarlık makyaj malzemeleri ve cilt bakım kremleri, 25,4 milyon dolarlık vücut losyonları ve krem, 17 milyon dolarlık parfüm ithal edildi. Almanya'dan ise 12 milyon dolarlık deodorant, 8,4 milyon dolarlık saç boyası, 11,1 milyon dolarlık göz makyaj malzemeleri satın alındı.

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Diğer malzemelere göre daha ucuz olan cımbız ve fırçalar ise Çin'den sağlandı. Söz konusu ülkeden 2017'de 9,2 milyon dolar tutarında fırça, 1,1 milyon dolarlık da cımbız ithal edildi.

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Geçen yıl 12 farklı alanda yapılan kozmetik ürünleri ithalatı şöyle:

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Makyaj ve cilt bakımı malzemeleri; 83.789.409 dolar

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Göz makyaj malzemeleri; 56.590.315 dolar

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Dudak makyaj malzemeleri; 11.459.731 dolar

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Vücut losyonları ve kremler; 105.499.248 dolar

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Parfümler; 45.436.858 dolar

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Ruj; 20.704.045 dolar

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Allık; 5.263.673 dolar

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Tüy dökücü; 13.948.133 dolar

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Saç boyası; 31.584.441 dolar

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Vücut deodorantı; 27.393.805 dolar

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Fırça; 10.613.080 dolar