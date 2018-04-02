Halkalı - Gebze banliyö hattında test sürüşleri başladı

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Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme- Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek hızlı tren projesine entegrasyon için kapatılmıştı ardından çalışmalar başladı.

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Hatta çalışmalar sona doğru gelirken, 2018'in sonunda başlaması ile beklenen hatla ilgili bir ilk gerçekleşti.

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Hat boyunca test lokomotifleri denemelerine başladı. Raylar üzerinde ilerleyen lokomotifler testleri gerçekleştirerek, gerekli düzenlemeleri yapıyor.

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Marmaray’ın yapılması ile Ankara’dan İstanbul Pendik’e kadar gelen tren yolu Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalı'ya kadar uzatılması hedeflenen güzergahtaki çalışmaların son durumu ve lokomotiflerin test sürüşleri havadan görüntülendi.

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Görüntülerde, Halkalı Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattında test treni güzergahı denetliyor.

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İşçiler ise bir yandan rayları dizmeye devam ederken bir yandan ise tren yoluna girilmemesi için çitleri örmeye devam ediyor.

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Güzergah üzerinde bulunan ve Marmara’ya kadar olan istasyonların büyük bir bölümü tamamlandı.

8 / 9 “2018 SONUNA KALMADAN SİSTEMİN TAMAMINI BİTİRECEĞİZ”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’daki banliyö tren hattı çalışmalarının 24 saat aralıksız sürdüğünü ifaden etmişti.