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Halkalı - Gebze banliyö hattında test sürüşleri başladı

İstanbul Ankara yüksek hızlı tren hattına entegre edilecek olan Halkalı-Gebze arasındaki banliyö tren hattında çalışmalar sona yaklaşırken, güzergahta test lokomotiflerinin sürüşü başladı.

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Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme- Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek hızlı tren projesine entegrasyon için kapatılmıştı ardından çalışmalar başladı.
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Hatta çalışmalar sona doğru gelirken, 2018'in sonunda başlaması ile beklenen hatla ilgili bir ilk gerçekleşti.
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Hat boyunca test lokomotifleri denemelerine başladı. Raylar üzerinde ilerleyen lokomotifler testleri gerçekleştirerek, gerekli düzenlemeleri yapıyor.
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Marmaray’ın yapılması ile Ankara’dan İstanbul Pendik’e kadar gelen tren yolu Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalı'ya kadar uzatılması hedeflenen güzergahtaki çalışmaların son durumu ve lokomotiflerin test sürüşleri havadan görüntülendi.
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Görüntülerde, Halkalı Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattında test treni güzergahı denetliyor.
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İşçiler ise bir yandan rayları dizmeye devam ederken bir yandan ise tren yoluna girilmemesi için çitleri örmeye devam ediyor.
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Güzergah üzerinde bulunan ve Marmara’ya kadar olan istasyonların büyük bir bölümü tamamlandı.
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“2018 SONUNA KALMADAN SİSTEMİN TAMAMINI BİTİRECEĞİZ”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’daki banliyö tren hattı çalışmalarının 24 saat aralıksız sürdüğünü ifaden etmişti.
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İstanbul Ankara yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattı ile ilgili olarak Bakan Arslan, “2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Halkalı’dan Gebze’ye birbiri ile entegre edeceğiz” demişti.
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