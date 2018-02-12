Hangi şirket bu yıl kaç personel alacak?

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İnsan kaynakları danışmanları, şirketlerin 2018 yılında işe alımlarda temkinli bir yaklaşım sergilemesini bekliyor. Ancak gelen bilgiler özelikle perakende, sağlık, eğitim, e-ticaret ve hızlı tüketim sektörlerindeki şirketlerin ciddi bir istihdam artışı planladığını gösteriyor.

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Ekonomist Dergisi’nden Özlem Bay Yılmaz ve Fatoş Bozkuş’un araştırmasına göre önümüzdeki yıl 50 şirket yaklaşık 80 bin 500 kişiyi işe almaya hazırlanıyor. İşte detaylarıyla hangi şirketin kaç personeli alacağını gösteren o araştırma:

3 / 51 Türkerler Holding

8.000 -Sağlık, enerji ve inşaat sektörlerine yönelik farklı pozisyonlarda alım yapılacak.

4 / 51 İSS

10.000 - Saha, yönetim ve destek pozisyonları için alım yapılacak.

5 / 51 LCW

8.000 - Ağırlıklı olarak mağazacılık pozisyonları için alım yapılacak.

6 / 51 Migros

6.500 - En yoğun alım mağaza kadroları için mağaza yöneticisi ve mağaza personeli kadrolarına yapılacak.

7 / 51 Acıbadem

3.500 - Ağırlık olarak hasta hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri kadrolarına alım yapılacak. Ayrıca biyomedikal, lojistik ve bilgi sistemleri kadroları için de işe alım olacak

8 / 51 THY

3.500 - Ağırlıklı olarak host ve hostes kabin memur alımları yapılacak.

9 / 51 Comdata Türkiye

3.000 - Müşteri temsilcisi, takım lideri ve operasyon yöneticisi rolleri kapsamında alım gerçekleştirilecek.

10 / 51 Simit Sarayı

2.750 - Saha ve üretim kadrolarına alım yapılacak.

11 / 51 MLPCare Grubu

2.500 - Hekim, hemşire, sağlık personeli, misafir hizmetleri danışman/yetkilileri, raportör; destek fonksiyonlar kapsamında ise satınalma, finans, faturalama, İK, teknik hizmetler, bilgi sistemleri ve otelcilik departmanlarında yönetici/uzman pozisyonları pozisyonlarında işe alım yapılacak.

12 / 51 Erdemoğlu Holding

2.500 - Üretim ve saha pozisyonlarına ağırlıklı alım yapacak.

13 / 51 Securitas

2.000 - Saha ve idari kadrolar için işe alım yapılacak.

14 / 51 Penti

2.000 - Ağırlıklı olarak mağaza yöneticisi ve satış danışmanı alımları olacak.Genel müdürlükteki özellikle dijitalleşme ve yurtdışında büyüme stratejisine bağlı olarak oluşan pozisyonlarda da alım yapılacak.

15 / 51 Metro Toptancı Market

1.580 - Mağazalara reyon ve kasa görevlilerinden departman yöneticilerine, mağaza yönetim ekiplerinden merkez kadrolarına kadar pekçok pozisyon için alım yapılacak.

16 / 51 Doğa Koleji

1.500 - Her branştan öğretmenler işe alınacak.

17 / 51 Pegasus Hava Yolları

1.400 - Pilot, kabin memuru ve yer işletme operasyonları için işe alım yapılacak.

18 / 51 Vakıfbank

1.000 - Memur ve uzman yardımcısı unvanlarının yanı sıra denetim, bilgi işlem ve diğer birimlerinin ihtiyaçlarına göre işe alım yapılacak.

19 / 51 IKEA

1.000 - Mağazalarda satış, lojistik, müşteri hizmetleri, yiyecek ve içecek, finans ve operasyon, insan kaynakları ile iç mekan ve görsel tasarım departmanlarında görev alacak yönetici, uzman ve ekip üyesi pozisyonlarına işe alım yapılacak.

20 / 51 Garanti Bankası

1.000 - Ağırlıklı olarak gişe asistanı, telefon bankacılığı müşteri temsilcisi, operasyon merkezi asistanı ve müşteri işlemleri yetkilisi alımları yapılacak.

21 / 51 Medica Sağlık Grubu

1.000 - Sağlık kadrolarına alım yapılacak.

22 / 51 Netlog Lojistik

1.000 - Hem mavi yaka hem de beyaz yaka pozisyonlarında istihdam gerçekleştirecek.

23 / 51 Auto King

870 - Ağırlıklı olarak uygulama teknisyenleri, müşteri temsilcisi, servis danışmanı, hasar uzmanı pozisyonları başta olmak üzere tüm pozisyonlarda alım yapılacak.

24 / 51 Koton

800 - Ağırlıklı olarak lojistik ekiplerine ve mağazacılık pozisyonlarına alım yapacak. Ayrıca finanstan pazarlamaya, planlamadan tedariğe, insan kaynaklarından bilgi teknolojilerine, marka yönetiminden ihracata, farklı departmanlarda da alım olacak.

25 / 51 Gratis

800 - Mağaza müdürü, mağaza müdür yardımcısı, satış danışmanı, depo elemanı, sevkiyat elemanı pozisyonlarının yanı sıra genel müdürlükteki çeşitli bölümler için de uzman ve yönetici seviyelerinde işe alımlar yapılacak.

26 / 51 Mado

750 Ağırlıklı olarak mağazacılık pozisyonları için alım yapılacak.

27 / 51 Vodafone

500 - Teknoloji, müşteri operasyonları, satış, kurumsal ve bireysel iş birimlerine ağırlıklı olarak alım yapılacak.

28 / 51 Orka Holding

500 - Perakende satış ve pazarlama pozisyonları için alım yapılacak.

29 / 51 Kasap Döner

500 - Yeni restoranlar için şube müdürü, kasiyer, lavaş ustası, ızgara ustası, döner ustası, mutfak personeli, garson ve komi pozisyonlarında eleman alımı yapılacak.

30 / 51 DHL

500 - Farklı pozisyonlar için alım olacak.

31 / 51 Teknosa

500 - Ağırlıklı olarak, mağazacılık pozisyonları için işe alım gerçekleştirilecek. Merkez ofis içinse bilgi teknolojileri ve İklimsa İş Birimi ekiplerine alım yapılacak.

32 / 51 Kahve Dünyası

500 - Ağırlıklı olarak mağazacılık pozisyonlarına personel alımı olacak.

33 / 51 EY Türkiye

400 - Ağırlıklı olarak İstanbul ofisi için genç yetenek ve deneyimli personel alımı yapacak.

34 / 51 Paşafırını

400 - Ağırlıklı olarak yeni şubeler için alım yapılacak.

35 / 51 Yıldızlar Yatırım Holding

400 - Operatör, teknisyen, formen, mühendis, birim yöneticisi, ofisler için uzman, bölüm müdürleri alınacak.

36 / 51 Mercedes-Benz Türk

350 - AR-GE ve IT pozisyonları başta olmak üzere SAP danışmanları, proje yöneticileri, süreç danışmanları ve tecrübeli AR-GE mühendis pozisyonları için işe alım yapılacak.

37 / 51 Vakıf Katılım

350 - Gişe, operasyon ve pazarlama bölümleri başta olmak üzere genel müdürlük kadrolarına işe alım yapılacak.

38 / 51 Coca Cola İçecek

350 - Satış departmanı ve giriş seviyesi pozisyonları için alım yapılacak

39 / 51 Yataş Grup

300 - Mühendis, IT uzmanı, kategori yöneticisi ve uzmanları, bayi satış geliştirme yöneticisi, mimar, uluslararası satışlar yöneticisi ve uzmanı, ülke müdürü, tasarımcı gibi pozisyonlar için alım yapılacak.

40 / 51 Kuveyt Türk

200 - Satış, pazarlama, ürün geliştirme, iş analitiği ve veri analizi başta olmak üzere farklı uzmanlık alanlarında işe alım yapılacak.

41 / 51 Deloitte Türkiye

200 - Denetim, vergi, danışmanlık, risk danışmanlığı ve finansal danışmanlık alanlarında yeni mezun ve ihtiyaca göre deneyimli personel için işe alım yapılacak.

42 / 51 Kilim Mobilya

200 - Saha ve üretim kadrolarına alım yapılacak.

43 / 51 Ekol Lojistik

200 - Planlama, AR-GE, müşteri hizmetleri ve depo operasyon birimleri için alım yapılacak.

44 / 51 Fuzul Grup

179 - Tekniker, mimar, mühendis ve satış uzmanı pozisyonlarına alım yapılacak.

45 / 51 Caffe Nero

150 - Ağırlıklı olarak barista pozisyonda istihdam planlanıyor.

46 / 51 Kale Endüstri Holding

150 - Satış, pazarlama, bilgi teknolojileri, tedarik yönetimi ve üretim alanlarında alım yapılacak.

47 / 51 Doğtaş - Kelebek

120 - Mavi yaka kadrolarına 100 kişi alınacak. Biga, Düzce, genel merkez beyaz yaka pozisyonları için ise 20 kişilik işe alım planlanıyor.

48 / 51 Aytemiz

120 - Özellikle satış, yatırım, pazarlama ve mali işler departmanlarına alım yapılacak.

49 / 51 Tur Assist

120 - Çağrı merkezi personeli alımı yapacak.

50 / 51 Albaraka Türk

100 - Ağırlıklı olarak bankacılık pozisyonları için alım yapılacak.