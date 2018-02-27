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Her şeyinizi kaybedebilirsiniz!

BlackRock Yatırım Enstitüsü'nün yayınladığı haftalık raporda, yatırımcıların her şeyi kaybetmeyi göze aldıkları takdirde kripto para birimlerine yatırım yapmaları gerektiği vurgulandı.

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BlackRock Yatırım Enstitüsü Küresel Yatırım Baş Strateji Uzmanı Richard Turnill'den kripto para yatırımcılarına uyarı geldi.
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Turnill, yayınlanan haftalık raporda "Piyasalar geliştikçe, kripto para birimlerinin potansiyel olarak gelecekte daha fazla kullanılacağını görüyoruz. Yine de, şimdilik yalnızca her şeyini kaybetmeye hazır olan yatırımcıların sanal para birimlerine yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
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Kripto para birimlerinin yüksek volatilitesine, farklı piyasa bölümlerine ve herhangi bir yasal düzenlemeye sahip olmamasına dikkat çeken Turnill, "Kripto para birimlerinin yakın bir gelecekte yaygın yatırım portföyünün bir parçası haline geleceğini düşünmüyoruz" diye konuştu.
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Turnill, kripto para birimlerinin daha geniş bir kitleye hitap edebilmek için birçok zorluğun üstesinden gelmesi gerektiğini belirtti.
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Kripto para birimlerinin altında yatan blok zinciri teknolojisinin geniş kabulü için ise geliştirilen yazılımlarda "büyük bir kayma" gerekeceğini vurgulayan Turnill, bu kaymada yasa düzenleyicilerinin büyük bir rol üstleneceğinin altını çizdi.
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