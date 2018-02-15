Hobi için 8 koyun aldı, bir yılda 77 tane oldu!

1 / 13

Melekli beldesinde yaşayan girişimci Serkan Çatak, ismini haberlerde duyduğu, çok sayıda kuzu yapmasıyla bilinen Romanov koyununu hobi amaçlı olarak yetiştirme kararı aldı.

2 / 13

Çatak, yaptığı araştırmalarla bu koyun türünün hava sıcaklığı sıfırında altında 20 ile 40 derece arasında değişen iklimlerde yaşadığı, mikroklima iklimi olan Iğdır gibi sıcak iklime sahip bölgelerde yaşayamayacağı şeklinde bilgilere ulaşmasına rağmen Ukrayna'dan biri koç 8 küçükbaş hayvan sipariş etti.

3 / 13 8 KOYUN BİR YILDA 77 TANE OLDU



4 / 13

Yaz mevsiminde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar ulaştığı Iğdır'daki iş yerinin bahçesinde koyunları yetiştirmeye başlayan Çatak, 1 yıl içinde 77 koyun elde edince tam donanımlı bir çiftlik kurarak Romanov koyunu üretmeye başladı.

5 / 13

Girişimci Gürkan Çatak yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan getirilen koyunun kısa sürede Iğdır'a uyum sağladığını söyledi.

6 / 13

Romanov koyunun dünyanın en soğuk coğrafyasından gelmesine rağmen kentte sorunsuz şekilde yetiştirildiğini belirtti.

7 / 13

Çatak, sözlerine şöyle devam etti: "Bu koyunun anavatanı Rusya, ismini de zaten Rus Romanov Kraliyet ailesinden alıyor. Sıfırın altında 40-50 derecelere kadar dayanabildiği, soğuk iklim hayvanı olduğu ve sıcak iklimlerde yaşayamadığı söyleniyordu. Iğdır'ın ikliminde yaşar mı, yaşarsa da randımanlı bir üretim olur mu diye denemek istedik..."

8 / 13

"...7 dişi 1 erkek koyunla başladık, çok rahat şekilde uyum sağladığını, diğer koyun türlerine göre veriminin daha yüksek olduğunu gördük."

9 / 13

Çatak, şu anda bu koyun ırkına yoğun talep olduğunun altını çizdi.

10 / 13 HER DOĞUMDA 2-3 YAVRU VERİYOR

Romanov koyununun yılda iki defa doğum yaptığını belirten Gürkan Çatak, "Her doğumunda 2 veya 3 yavru alıyoruz. Bunun içinde 4 veya 5 yavru doğuran koyunlarımız da var ama ortalama olarak 100 koyundan yıl içinde sağlıklı 250 yavru alabiliyoruz. Romanov koyununun normal koyun ırkından bakım açısından hiçbir farkı yok." bilgisini verdi.

11 / 13

Çatak, "En büyük özelliklerinden biri, koyun etini sevmeyenlerin çoğu kokusundan dolayı sevmez, bu koyunun etinde koku yok. Bu koyunun kuyruğu olmadığı için yağ oranı az ve karkas ağırlığına baktığınız zaman normal koyuna göre daha fazla et veriyor, yünü de çok verimli. Bir koyun 3 veya 4 yavru doğurduğu zaman kuzularına rahatlıkla bakabiliyor." diye konuştu.

12 / 13

Veteriner hekim Mehmet Ağgül, Romanov koyununun ortalama 13 ayda iki doğum gerçekleştirdiğini ve en az ikiz veya üçüz doğurarak 4 veya 6 yavru verdiğini belirtti.