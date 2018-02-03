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Hobi işe dönüştü, gelen talebe kendileri bile şaştı!

Nevşehir’de yaşayan çift, hobi olarak başladıkları ahşap üzerine lazer kesim çalışmalarını geçim kaynağına çevirdi. Çift, farklı hediyelik arayanların büyük ilgisini çeken tasarımlara gelen siparişi karşılamakta zorlanıyor.

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Nevşehir’de yaşayan makine mühendisi Necmettin Göktaş ve grafiker olan eşi Hilal Ekici Göktaş, boş zamanlarını değerlendirmek için mini lazer kesim aleti alarak ahşap malzemelere şekil vermeye başladı.
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Ortaya çıkarılan eserlerin çevreden beğeni görmesinin ardından çifte çevreden sipariş gelmeye başladı.
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KOSGEB desteğiyle daha büyük ve verimli çalışan lazer kesim cihazı alan çift şimdilerde başta kurumsal firmalar ve şirketler olmak üzere vatandaşların taleplerini yetiştirmeye çalışıyor.
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İşe hobi olarak başladıklarını ifade eden Necmettin Göktaş, "Başlangıçta biz eşimle bunu hobi olarak düşünmüştük. Ancak Nevşehir’den ve Türkiye’nin başka şehirlerinden gelen siparişlerin yoğun olması nedeniyle KOSGEB’ten de destek alarak lazer kesim makinesi aldık ve kendi işletmemizi kurduk." dedi.
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Yoğun bir tempoda çalışmalarına rağmen siparişlere yetişemediklerini vurgulayan Göktaş," "Şuan için şirketlere, kurumsal firmalara çikolata kutusu, saat ve benzeri hediyelik çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşların ilgisi bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.
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Hilal Ekici Göktaş ise, "Ben normalde grafiker tasarımcılığıyla uğraşıyorum. Artık insanlar belli bir hediyeden sıkılmıştı. Farklı tasarımlar arıyorlardı. Biz de bu tasarımları kişinin isteği doğrultusunda hayal ettiklerini gerçekleştiriyoruz. Bu kadar çok ilgiyi beklemiyorduk. Henüz erken diyorduk ama beklediğimizden çok üstünde bir ilgi var" şeklinde konuştu.
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