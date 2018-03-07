Hobi olarak başladı lüks otellerden sipariş alıyor

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Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan İsmail Hakkı Günal’ın tamamen el emeğiyle ile yaptığı kağnı, terazi ve ev gereçleri büyük ilgi görüyor.

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Dedesinin marangoz olduğunu belirten 34 yaşındaki Günal, ’’Daha 7 yaşımda iken dedemin teşvik etmesiyle bu sanatı hobi olarak yapmaya başladım.

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İlk önceleri pek fazla önemsemedim. Askerden geldikten sonra komşularıma tahta kaşık ve çeşitli ev malzemeleri ahşaptan yapardım. Son 4 yıldır işimden fırsat buldukça kağnı, terazi gibi çam ağacından ve kavak ağacından yaptığım eserleri sosyal medyadan yayınlamaya başladım.