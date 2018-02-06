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Hurda araç kıymete bindi

Yeni araç alımı karşılığında 16 yaş ve üzeri araçlara 10 bin TL'ye kadar ÖTV indirimi uygulanacağı haberi, "hurda" arayışında patlama yarattı.

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16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması durumunda 10 bin TL'ye kadar ÖTV indirimi uygulanacağı haberi üzerine internette hurda araç aramaları patladı.
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Hurda araçlara uygulanacak vergi indiriminin de aralarında bulunduğu yeni vergi düzenlemelerini içeren Torba Yasa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisine Meclis'e sunulması "hurda" piyasasını hareketlendirdi.
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10 BİN LİRA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK

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Yeni araç alımına teşviki artırması beklenen tasarıya göre, 16 yaş ve üzeri otomobil, panelvan, otobüs, kamyon gibi bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10 bin TL'yi geçmemek üzere özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sağlanıyor.
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Hurda araçlara getirilmesi beklenen vergi avantajı internetten "hurda" arayışını da artırdı.
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Yasanın Meclis'e sunulduğu 2 Şubat itibariyle internetteki "hurda" aramaları bir önceki haftaya göre yüzde 81 oranında arttı.
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