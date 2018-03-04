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Hurda olarak aldı, şimdi servet değerinde!

Amerika’da 23 yıl yaşadıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan Muammer Öğüt, hurda olarak getirdiği 1959 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor.

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2016 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine kesin dönüş yapan Muammer Öğüt, hurda olarak satın aldığı 1959 model Cadillac Devil marka otomobilini Amerika’da bırakmadı ve gemiyle Türkiye’ye getirdi. Bakımlarını aylarca İstanbul ve Ankara’da yaptıran Öğüt, aracının Türkiye’de tek olduğunu ve 500 bin dolara dahi satmayacağını söyledi.
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Aracına gözü gibi baktığını belirten Öğüt, “23 yıl Amerika’da yaşadım. Cadillac marka 1959 model aracı hurda halinde satın aldım. Daha sonra kesin dönüş yaptım ve aracı Türkiye’ye gemiyle getirdim." dedi.
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İstanbul’da boyasını Ankara’da krom kaplamalarını yaptırdığını vurgulayan Öğüt, "Sadece gümrük giderine 45 bin lira harcadım. 6400 motor, 325 beygir gücünde, 6 ton 500 kilogram ağırlığında olan 1959 model Cadillac Devil marka tek kapılı aracımın Türkiye’de eşi benzeri yok. Dört kapılı ve üstü açık modellerden toplam 3 tane var ama cupe tipindeki aracım Türkiye’de tek" diye konuştu.
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Bu aracın Amerika’da şovlarda kullanıldığını ifade eden Öğüt, "Satmayı düşünmüyorum ama Türkiye’deki piyasası 250 bin dolar civarındaymış. Binmek için aldığım aracımı 500 bin dolara dahi satmam" diye konuştu.
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