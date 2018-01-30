Hürkuş-B ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Türkiye’nin ilk özgün tasarım insanlı uçağı olan HÜRKUŞ’un, TSK’ya teslim edilecek HÜRKUŞ-B varyantı ilk uçuşunu yaptı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) TUSAŞ tarafından geliştirilen ve teslimatlarına Haziran 2018 tarihinde başlanması planlanan Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş-B uçağının ilk uçuşu bu sabah gerçekleştirildi.

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HÜRKUŞ-B Türk Hava Kuvvetleri tarafından temel eğitim uçağı olarak sipariş edildi.

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Böylece silahlı olarak yakın hava desteği görevi yapacak HÜRKUŞ-C’ye bir adım daha yaklaşıldı.

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Böylece silahlı olarak yakın hava desteği görevi yapacak HÜRKUŞ-C’ye bir adım daha yaklaşıldı.

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HÜRKUŞ-B’de ASELSAN tarafından geliştirilen sayısal kokpit kullanılıyor.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nden (TAI) yapılan yazılı açıklamada ilk test uçuşunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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HÜRKUŞ’un geliştirme safhasındaki modeli olan ve sivil alanda kullanılacak HÜRKUŞ-A’ya göre daha dengeli ve daha kapsamlı üretilen HÜRKUŞ-B versiyonunda TAI’nin özgün tasarımı kanatlar dikkat çekti.

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TAI Genel Müdürü Temel Kotil, “HÜRKUŞ-B, HÜRKUŞ-A’dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı” dedi. Testin başarıyla gerçekleşmesinin ardından uçağın test aşamaları devam edecek. HÜRKUŞ-B için motor, aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi birçok test uygulanacak” dedi.