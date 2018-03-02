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Hyundai'den tamamen elektrikli yeni Kona

Hyundai, Ioniq ile ilk kez tamamen elektrikli modelini ürettikten sonra daha uzun mesafe sürüş imkanı sağlayan ve Tesla, Nissan, Chevrolet'ye çok ciddi rakip olarak gösterilen tamamen elektrikli SUV modeli Kona ile geliyor.

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Hyundai, tamamen elektrikli teknolojiyle çıkaracağı ikinci aracı Kona modelini gelecek hafta Cenevre'de düzenlenecek fuarda görücüye çıkaracak. Güney Kore merkezli üretici tam lansman öncesinde yeni SUV aracının çoğu özelliğini açıkladı.
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300 kilometrelik kısa mesafeli ve 470 kilometrelik uzun mesafe modelle piyasaya sürülecek Hyundai Kona için henüz fiyat açıklanmasa da uzmanların beklentisi Avrupa için kısa mesafeli için 30 bin euro, uzun mesafeli için 35 bin euro civarında.
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Kona'nın standart içten yanmalı kompakt SUV modeliyle benzer bir görünüme sahip olacak araba Hyundai'nin Ioniq sonrası ikinci tamamen elektrikli modeli olacak.
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Ancak özelliklere bakılırsa Kona performans açısından sadece Ioniq'i geçmekle kalmıyor piyasanın da önemli oyuncularından biri olmaya aday görünüyor. Özellikle de Nissan Leaf ve Chevy Bolt elektrikli modellerine karşı iddialı.
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TESLA MODEL 3 İLE YARIŞABİLİR

Kısa mesafeli Kona elektrikli 39.2 kWh batarya ve 99 kW elektrikli motorla geliyor ve 0'dan 100'e 9.3 saniyede çıkıyor. Standat AC kitle tam şarjı 6 saatte dolan Kona, hızlı DC şarjla ile 54 dakikada yüzde 80 kapasiteye ulaşacak.
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Uzun measfeli Kona elektrikli ise neredeyse iki kat güçlü, 64 kWh bataryayla gelecek ve sürüş menzili de uzayacak. 470 kilometrelik menzil Tesla Model 3 ile yakın değerde. Motoru da kısa mesafeli Kona'ya göre çok daha güçlü 150 kW motor kullanacak. 100 kilometre hıza ulaşması ise 7.6 saniyeye inecek. Aracın şarj süresi de 3 saat.
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Her iki modelde de maksimum hız 167 km olacak ve Hyundai'nin yarı otonom sürüş özellikleri ile güvenlik önlemleri mpakedi evcut. Kör nokta uyarısı, şerit asistanı, çarpışma önleyici sistem ve seyir kontrolü bunlardan vazıları. Apple CarPlay, Android Auto, Qi kablosuz şarj ve 7 inçlik eğlence bilgi ekranı da her modelde bulunacak.
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Kone elektrikli standart modele göre 20mm daha yüksek ve 15mm de daha uzun olmakla kalmıyor iki tonlu sun roof sayesinde içten yanmalı kardeşinden ayırt edebilecek. 7 renk seçeneği de cabası.
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Hyundai, tamamen elektrikli amiral gemisini bu yıl sonunda Avrupa ve Güney Kore'de satışa sunmayı planlıyor.
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