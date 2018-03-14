İki bin liralık fatura çıkaran bu numaraya dikkat!

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Tüketici dernekleri temsilcileri, yaptığı açıklamada, SMS ve e-posta üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerini ve bu tür mağduriyet yaşayanların ne yapması gerektiğini anlattı.

2 / 12 WHATSAPP ÜZERİNDEN DENİYORLAR

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşları yıllardır SMS yoluyla dolandıran kötü niyetli kişilerin bu yöntemi son yıllarda WhatsApp üzerinden de denemeye başladığını söyledi.

3 / 12 'EVET-HAYIR'A 50 TL

Son dönemde artan eski dolandırıcılıkların yanı sıra yeni yöntemlerin de başladığını dile getiren Koçal, "Bize bugünlerde sıkça gelen şikayetlere göre, telefonlara SMS üzerinden WhatSapp'ın güncellenmesi gerektiği, güncellenmez ise tüm belgelerin silineceği mesajı ile link gönderiyorlar. Vatandaşlar numarasını yazıp devam ettiğinde 'evet' veya 'hayır" onayı çıkıyor. Mesaj evet veya hayır şeklinde de cevaplansa faturanıza 50 TL yansıtılıyor veya bakiyenizden düşülüyor." dedi.

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Koçal, bir şirketten müzik indirilmesi için gönderilen mesaja karşılık "hayır" cevabı da yazılsa faturaya haftalık 16 lira ücret yansıtıldığını kaydederek, fark edinceye kadar üç ay, iptal ettirinceye kadar 5 ay geçtiğini aktardı.

5 / 12 O SMS'LERE İTİBAR ETMEYİN

Tüketicilerin özellikle dava, mahkeme gibi kelimelerle korkutulmaya çalışıldığını vurgulayan Koçal, "Borcunuzdan dolayı hakkınızda açılmış icra takibi devam etmektedir. Anlaşmak için irtibata geçmeniz halinde tarafımızla anlaşma imkanı sağlanacaktır. Aksi halde haciz işlemi başlayacaktır. İrtibat için lütfen 08982139494 numarasını arayınız." şeklinde atılan SMS'lere kulak asılmaması çağrısında bulundu.

6 / 12 2 BİN LİRALIK FATURA

Koçal, "Bu numara Katma Değerli Elektronik Haberleşme hizmet numarasıdır. Vatandaşlarımız, acaba bir yere borcum mu kaldı diye kaygıya düşerek bu numarayı aradıklarında karşı taraf konuşmayı uzatıyor. Vatandaşın faturasına görüştüğü süreye bağlı 250 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar ücret yansıtılıyor. Tüketiciler bu tür mesajları dikkate almasın. Her tüketici, hakkında icra takibi olup olmadığını e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenebilir." ifadelerini kullandı.

7 / 12 YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRDİLER

Aziz Koçal, dolandırıcıların, son dönemde devlet tarafından verilen ve kamuoyunda sıkça gündeme gelen hibe ve destekleri konu ederek menfaat sağlamaya çalıştığını kaydederek, "Mesela, 'Geri ödemesiz 15 bin TL devlet desteğinin detayları için hemen tıklayın' şeklinde mesajla birlikte link gönderiyorlar. Bu link tıklandığında cep telefon faturalarına 50 TL yansıtılıyor." şeklinde konuştu.

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Koçal, ayrıca bakanlıkların, KOSGEB'in ve diğer devlet kurumlarının verdiği 300 koyun, çeyiz hesabı, devlet destekli konut kredisi, mazot desteği gibi teşvikler üzerinden de dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirterek, bu SMS'lerle birlikte gönderilen linklere tıklanıldığında faturaya direkt 50 lira yansıtıldığını bildirdi. Bu örneklerin artırılabileceğini dile getiren Koçal, "Bu örneklerden görüleceği üzere cep telefonları ve WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlarla tüketiciler dolandırılmakta, her geçen gün yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmakta." ifadesini kullandı.

9 / 12 MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Koçal, GSM şirketlerinin bu konuda daha dikkatli davranması gerektiğini kaydederek, tüketicileri rahatsız eden, dolandıran bu mesajlardan kurtulmak için gelen mesajların altında B ile başlayan numaranın (B186 gibi) bazı telefonlarda bulunan mesaj engelle bölümüne yazılarak engellenebileceğini aktardı. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sikayet.btk.gov.tr adresine yine mesajın altında bulunan numara ile şikayet etmenin mümkün olduğunu kaydeden Koçal, şu ifadeleri kullandı:

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"Mesajlarda gelen numaraları arayarak, faturaları ücret yansımış tüketicilerimiz, durumu anlatan bir dilekçe ekine fatura örneği de koyarak, yerleşim yerlerinde bulunan kaymakamlık bünyesindeki tüketici hakem heyetlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. GSM şirketleri, abonelerinin kişisel verilerini saklamak ve iletişim güvenliklerini de sağlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla tüketicileri yeterli şekilde bilgilendirmeden mesafeli sözleşme ilkelerine aykırı hizmet veren, telefon ekranına bir dokunuşla abonelik hizmetini başlatmış gibi gösteren, aslında vatandaşa herhangi bir hizmet vermeyen bu tür çoğu yurt dışı menşeli firmaların tahsilatlarına aracılık etmek GSM şirketlerinin abonesinin güvenliğini sağlama yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmektedir."

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Koçal, tüketici hakem heyetlerinin verdiği birçok kararda GSM operatörlerinin tahsilatına aracılık ettiği bu firmaların vatandaşlara gerekli evrakları ulaştırıp ulaştırmadıklarını ve onları mağdur edip etmediklerini araştırdığını belirterek, bu ücretlerin iadesine karar verdiğini sözlerine ekledi.