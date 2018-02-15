İkinci el ’Şahin’ sıfır modelleri bile geçti!

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Üretildiği yıllarda satış rekorları kıran Şahin model araçlar aradan geçen çeyrek asra rağmen halen aranılan araçlar arasında yer alıyor. Teknoloji donanımlı araçları alabilecek bütçeye sahip sürücüler bile Şahin’i tercih edince bu otomobillerin fiyatları da zirve yaptı.

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Türkiye’nin en çok tıklanan ikinci el otomobil sitesinde hali hazırda farklı modellerde tam 5 bin Şahin satışa sunuldu. Bir dönem uçan tabut olarak anılan Şahin’lerin fiyatları ise 2 bin 500 ile 75 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

3 / 7 AKP PLAKALI ŞAHİN 75 BİN TL'DEN SATIŞA SUNULDU

Çorum’un Alaca ilçesinde ikamet eden M.A.S. isimli vatandaş, ’06 AKP 32’ plakalı 1991 model Tofaş Şahin marka aracını 75 bin liradan satışa çıkardı. Tam 222 bin kilometrede olan aracının satış ilanına, "Aracımı plaka için satıyorum aracın piyasa değeri üzerinden teklif yapmayın" notu düştü. M.A.S., araca büyük ilgi olduğunu kaydetti. Direksiyonu Amerika’dan geldi 15 bin dolara satıyor.

4 / 7 İÇ DİZAYNINI YENİLEDİ, 15 BİN DOLAR İSTİYOR

İstanbul Beylikdüzü’ndeki dükkanında oto cam ve araç iç dizayn sektöründe faaliyet gösteren Oktay Şahin ise 1992 model Şahin marka aracını tam 15 bin Dolar’dan (56 bin 250 TL) satışa çıkardı. Şahin, direksiyon, ayna, ses sistemi gibi aksesuarlarını ABD’den getirttiği araca teklif edilen 40 bin lirayı hiç düşünmeden geri çevirdiğini söyledi. Aracı yaklaşık 6 aylık çalışma sonrası bu hale getirdiklerini kaydetti.

5 / 7 "LÜKS OTOMOBİLLE GELENLER ŞAHİN'E HAYRAN KALIYOR"

İş yerine lüks otomobille gelen milyon dolarlık insanların bile özel dizayn edilen Şahin’e büyük ilgi gösterdiğini belirten Oktay Şahin, "1998 yılında da benzer bir çalışmaya imza attım. 1992’de üretilen Şahin model aracı alıp 6 ay üzerinde çalıştık. 122 bin kilometrede olan araç için Amerika’dan özel aksesuarlar getirtirdim. Direksiyonundan sileceğine, aynasından koltuğuna kadar aracımız özel malzemelerle dizayn edildi. İnternette görüp arayanlar var. Şimdiden 40 bin lira teklif edenler oldu; ancak düşünmeden geri çevirdim." dedi.

6 / 7 26 YILLIK ORİJİNAL TEKER

İzmir’de galericilik yapan bir kişi ise 1992 model bin 300 kilometrede olan Şahin’i 52 bin liradan satışa çıkardı. Satıcı ilana, "1992 yılına ait lastiklerı mevcuttur. Yeni vizeli, koltuk döşemeleri üstündedir. Garajda saklanmıştır. Hiç bir deformasyon yoktur. Alıcısına, kıymetinı bilene şimdiden hayırlı olsun.. Sadece 1.300 kiilometre hatasız boyasız ilk sahibinden." notunu düştü.