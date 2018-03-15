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İntibak gelirse maaşlar 355 TL artacak!

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Meclis'i işaret etti. Yeni intibak gerçekleşirse, maaşlara 355 liraya varan zam söz konusu olacak.

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Anayasa Mahkemesi'nin 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermesinin ardından, milyonlar umutlandı. 2000'den önce emekli olanlar, Meclis'ten yasa konusunda iyi haber bekliyor.
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ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN DÖNDÜ GÖZLER MECLİS'TE

2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. İlk olarak omdusmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'a gitmiş ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu.
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Anayasa Mahkemesi ise "Anayasa'nın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" diyerek, intibak başvurusunu kabul etmemişti. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla gözler Meclis'e çevrildi.
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YASA TEKLİFİ BEKLENİYOR

Emekliler, "2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak şart. Aynı şartlarda emekli olmuş kişiler arasında maaş farklılıkları var. 2000 öncesinde emekli olanların maaşı bizi geçti" diyor. Konunun Meclis'e taşınacağı konusunda umutlu olduklarını belirten emekliler, "En kısa sürede yasa teklifi bekliyoruz" diye konuşuyor.
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Eğer yeni intibak düzenlemesi yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, önceki intibakta olduğu gibi 355 liraya varan zamlardan yararlanabilecek. (Kaynak: haberler.com)
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