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İstanbullu onu bekliyor! Son 10 km

Haydarpaşa- Gebze Banliyö hattında sona yaklaşıldı. Banliyö ray çalışmasında Haydarpaşa'ya son 10 kilometre kalırken, Gebze-Haydarpaşa banliyö hattındaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi.

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Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olan banliyö hattı havadan görüntülendi.
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Havadan görüntülenen hatta rayların Maltepe'ye kadar döşendiği görülürken, rayların döşeme işleminin bitmesine 10 km kaldı.
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Dört yıl önce durdurulan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının yeniden hizmete girmesi için sürdürülen çalışmalarda rayların döşenmesinde Maltepe'ye kadar gelindi.
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Pendik'ten döşenmeye başlayan tren hattındaki rayların Maltepe'ye kadar olan kısmının döşendiği görüldü. Maltepe kadar olan hattın raylarının döşenmesiyle Haydarpaşa garına yaklaşık 10 kilometrelik mesafe kaldı. Çalışmalar ise son durum havadan görüntülendi.
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Görüntülerde Maltepe'de bulunan şantiyede işçilerin rayları titizlikle döşedikleri görülüyor. Rayların ise büyük bir titizlikle döşendiği görülüyor.
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Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olan hattın Halkalı-Sirkeci hattının Haydarpaşa-Gebze hattıyla birleştirilmesiyle Halkalı-Gebze arasındaki uzaklık 105 dakikaya inecek.
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42 duraktan günde 1.5 milyon yolcu taşınacağı tahmin ediliyor.
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