1 / 53

Gayrimenkul sektöründe son 15 yılda gözlenen gelişimle birlikte kent merkezlerinin değer kazanması, konut fiyatlarının da hızlı yükselmesine sebep oldu. Güneş gazetesinde yer alan habere göre, artık metrekaresi 3 bin TL’nin altında konut bulmak zorlaştı.

2 / 53

Özellikle kent merkezine gidildikçe metrekare fiyatları 8-12 bin TL seviyesine kadar yükseliyor. Orta ve alt gelir gruplarının konut almasının neredeyse imkansız olmaya başladığı bu günlerde İstanbul’un çeperleri olarak adlandırılan Pendik, Kurtköy, Beylikdüzü, Esenyurt gibi semtlerde hala ulaşılabilir fiyatlı konut bulmak mümkün.

3 / 53

İşte İstanbul'un en uygun konut projeleri...

4 / 53 AVRUPARK HAYAT - Bahçekent

63 m2 1+1 220 bin TL, 174 m2 4+1'ler 639 bin TL

5 / 53 YS YAŞAR SUİTS - Esenyurt

43 m2 1+0 160 bin TL, 87 m2 1+1 295 bin TL'den başlıyor.

6 / 53 VADİTEPE GÖLEVLERİ - Bahçeşehir

69 m2 1+1 350 bin TL, 126 m2 2+1 656 bin TL, 184 m2 3+1 742 bin TL'den başlıyor.

7 / 53 LENS İSTANBUL - Kurtköy

60 m2 1+1 334 bin TL, 118 m2 2+1 492 bin TL, 178 m2 3+1 769 bin TL'den başlıyor.

8 / 53 ARMA MENTA - Kartal

82 m2 407 bin TL, 136 m2 710 bin TL

9 / 53 ÖDÜL İSTANBUL - Esenyurt

1+1 219 bin TL, 2+1 346 bin TL, 3+1 524 bin TL'den başlıyor.

10 / 53 NCADDE AGORA - Esenyurt

1+0 377 bin TL, 1+1 398 bin TL'den başlıyor.

11 / 53 3. İSTANBUL - Başakşehir

76 m2 2+1 299 bin TL'den başlıyor.

12 / 53 APRİCOT GARDEN EVLERİ -Ispartakule

80 ila 114 m2 arası 2+1 daireler 350-360 TL arasında değişiyor.

13 / 53 ASMİNPARK RESİDENCE - Tuzla

119 m2 2+1 310 bin TL, 143 m2 3+1 370 bin TL'den başlayan fiyatlarla.

14 / 53 ATLANTİK FLY - Pendik

1+1 265 bin TL - 2+1 299 bin TL - 3+1 550 bin TL

15 / 53 AVENUE İSTANBUL - Büyükçekmece

89 m2 1+1 365 bin TL, 139 m2 2+1 556 bin TL'den başlıyor.

16 / 53 BABACAN PREMIUM - Beylikdüzü-Esenyurt

43 m2 1+0 214 bin TL, 67 m2 1+1 307 bin TL, 90 m2 2+1 421 bin TL'den başlıyor.

17 / 53 BABACAN PALACE - Beylikdüzü-Esenyurt

49 m2 1+10 204 bin TL, 73 m2 1+1 276 bin TL, 128 m2 2+1 445 bin TL'den başlıyor.

18 / 53 ERGUVAN RESİDENCE - Kurtköy

78 m2 1+1 325 bin TL, 130 m2 2+1 505 bin TL'den başlıyor.

19 / 53 EVALPARK İstanbul - Esenyurt

72 m2 1+1 287 bin TL'den başlıyor, 160 m2 3+1 624 bin TL.

20 / 53 İSTANBUL VİEW PENDİK - Pendik

96 m2 1+1 30 bin TL, 120 m2 2+1 515 bin TL'den başlıyor.

21 / 53 LOKUM EVLER - Tuzla

64 m2 1+1 296 bin 500 TL, 102 m2 2+1 429 bin 500 TL'den başlıyor.

22 / 53 STRADA BAHÇEŞEHİR - Bahçeşehir

59 m2 1+1 345 bin 500 TL - 98 m2 430 bin TL'den başlıyor.

23 / 53 WİNLİFE - Pendik

1+1 316 bin TL, 2+1 606 bin TL

24 / 53 ROTA AYDINOĞLU - Maltepe

54 m2 1+1 230 bin TL - 82 m2 2+1 235 bin TL'den başlıyor.

25 / 53 216 BUTİK PLUS - Çekmeköy

58 m2 1+1 295 bin TL, 116 m2 2+1 435 bin TL

26 / 53 BANU EVLERİ - Ispartakule

120 m2 2+1 485 bin TL, 159 m2 3+1 595 bin TL, 174 m2 4+1 655 bin TL.

27 / 53 BE LİFE KARTAL - Kartal

1+1 345 bin TL, 94 m2 2+1 470 bin TL, 128 m2 3+1 640 bin TL'den başlıyor.

28 / 53 DOUBLE FLATS - Maltepe

56 m2 1+1 251 bin TL, 73 m2 2+1 356 bin TL'den başlıyor.

29 / 53 KILIÇ KENT - Beykent

60 m2 1+1 350 bin TL, 167 m2 3+1 850 bin TL

30 / 53 METROHOME RESİDENCE - Beylikdüzü

61 m2 1+1 297 bin 860 TL, 2+1 426 bin 120 TL, 3+1 710 bin 200 TL'den başlıyor.

31 / 53 ONDÖRTÜÇ - Pendik

1+1'ler 244 bin TL, 2+1'ler314 bin TL, 3+1'ler 470 bin TL.

32 / 53 ONLİFE - Pendik

2+1 306 bin TL, 3+1 447 bin TL

33 / 53 PRAVA KARTAL - Kartal

67 m2 1+1 322 bin 500 TL, 92 m2 2+1 454 bin TL'den başlıyor.

34 / 53 REFERANS - Bahçeşehir

41 m2 1+1 281 bin 600 TL, 80 m2 2+1 552 bin TL'den başlıyor.

35 / 53 SELF İSTANBUL - Esenyurt

1+1 229 bin TL, 2+1 319 bin TL, 3+1 449 bin TL, 4+1 696 bin TL

36 / 53 WE HALİÇ - Gaziosmanpaşa

50 m2 stüdyo daireler 285 bin TL, 73 m2 1+1 362 bin TL, 97 m2 2+1 574 bin TL'den başlıyor.

37 / 53 WHİTE HOUSE - Kurtköy

63 m2 2+1 280 bin TL, 85 m2 2+1 471 bin TL, 3+1 daireler 530 bin TL'den başlıyor.

38 / 53 1 COASTAL CİTY - Gürpınar

1+1 253 bin TL, 2+1 375 bin TL, 3+1 620 bin TL'den başlıyor.

39 / 53 MANZARA 7/24 - Pendik

110 m2 2+1 375 bin TL, 125 m2 3+1 500 bin TL'den ba

40 / 53 NLİVE BAHÇEŞEHİR - Bahçeşehir

2+1 399 bin TL, 3+1 729 bin TL'den başlıyor.

41 / 53 NLOGO İSTANBUL - Esenyurt

1+0 164 bin TL, 1+1 259 bin TL, 2+1 351 bin TL, 3+1 531 bin TL'den başlıyor.

42 / 53 NOTA RESİDENCE - Esenyurt

1+1'ler 199 bin TL'den başlıyor.

43 / 53 ONUR LİFE 180 - Pendik

52 m2 1+1 245 bin TL, 2+1 290 bin TL, 195 m2 3+1 480 bin TL'den başlıyor.

44 / 53 PANORAMA HİLL - Pendik

105 m2 2+1 375 bin TL, 137 m2 3+1 465 bin TL, 167 m2 4+1 590 bin TL'den başlıyor.

45 / 53 ROYA NOVA - Ataşehir

44 m2 1+0 249 bin TL, 65 m2 1+1 340 bin TL, 106 m2 2+1 550 bin TL2den başlıyor.

46 / 53 BAHÇEYAKA - Ispartakule

52 m2 1+1 294 bin 300 TL, 2+1 407 bin 700, 3+1 727 bin 200 TL'den başlıyor.

47 / 53 EVİM YÜKSEKDAĞ - Esenyurt

90 m2 2+1 279 bin TL, 148 m2 3+1 600 bin TL

48 / 53 FARİLYA ASİA REZİDANS - Pendik

82 m2 1+1 345 bin TL, 109 m2 2+1 385 bin TL, 161 m2 3+1 601 bin TL'den başlıyor.

49 / 53 GÜMÜŞ PANORAMA - Esenyurt

1+1 262 bin TL, 2+1 336 bin TL, 3+1 480 bin TL

50 / 53 HAVAKENT - Akpınar/Eyüp

60 m2 1+1 150 bin TL, 90 m2 2+1 210 bin TL, 120 m2 3+1 270 bin TL

51 / 53 MUHİT SANCAKTEPE - Sancaktepe

68 m2 1+1 378 bin TL, 2+1 686 bin TL'den başlıyor.

52 / 53 NEF ORMANTEPE - Çekmeköy

66 m2 1+1 299 bin TL, 2+1 450 bin TL, 3+1 650 bin TL, 4+1 950 bin TL'den başlıyor.