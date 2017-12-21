1 / 14 Turistik bölgeler yükselişte

İstanbul'daki yüzde 7'lik artışa karşın satılık konut fiyatları İzmir’de yüzde 16, Bursa’da yüzde 18 yükselirken Ankara’da yüzde 5, Antalya’da yüzde 2'de kaldı. Kış mevsiminde turistik bölgelerde de konut fiyatları düşmedi, tam aksine yükselişe geçti.

2 / 14 İstanbul'da %7 artış

Türkiye’nin en değerli ili hâlâ İstanbul. İstanbul’da son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 7 artarak metrekare ortalaması 4 bin 444 TL’den 4 bin 755 TL’ye çıktı. Ekim ayında ani bir düşüş yaşayan İstanbul’daki fiyatlar, Kasım ayı sonunda toparlanarak tekrar yükselişe geçti. Bazı ilçelerde fiyat artış oranları yüzde 16’yı buldu.

3 / 14 Fiyatı en çok yükselen ilçe Çatalca

İstanbul genelinde amortisman süresi 19 yıl oldu. Son bir ay içinde fiyatı en çok artan ilçe yüzde 7,4 ile Çatalca olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -3,7 ile Sultanbeyli oldu. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında ilk sırada 14 yıl ile Gaziosmanpaşa yer aldı.

4 / 14 Büyük şehirlerde artış sürüyor

Türkiye’nin en büyük 5 ili arasında yer alan İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya’daki konut fiyatlarında da artış yaşandı.

5 / 14 Ankara'da büyüme hızı daha yavaş

Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 5 arttı. Metrekare ortalama fiyatlar bin 750 TL’den bin 830 TL’ye yükseldi.

6 / 14 Amortisman süresi 17 yıl

Ankara’da amortisman süresi 17 yıl iken, son bir ayda satılık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe, yüzde 4,4 ile Gölbaşı oldu. Fiyatların düştüğü ilçeler arasında ilk sırada yüzde -2,8 ile Çubuk yer aldı.

7 / 14 İzmir kışın etkisine girmedi

Türkiye’nin en değerli 3. ili olan İzmir’de satılık konutların değeri düzenli olarak artıyor. Haziran ayından sonra düşüş beklense de, İzmir’de fiyat artışı hız kesmedi. Satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 16 artarken, Haziran ayında 2 bin 571 TL olan metrekare ortalama fiyatlar Kasım ayında 2 bin 789 TL’yi buldu.

8 / 14 Fiyatı en çok artan ilçe Bayraklı

Amortisman süresinin 19 yıl olduğu İzmir’de son bir ayda fiyatı en çok artan ilçe yüzde 6,7 ile Bayraklı oldu. Son bir ayda fiyatı en çok düşen ilçe yüzde -6,7 ile Bergama olurken, en kısa amortisman süresine sahip olan ilçe 16 yıl ile Konak oldu.

9 / 14 En çok değerlenen il Bursa

5 büyük il arasında 2017’nin ilk 3 çeyreğinde en çok değerlenen il Bursa olmuştu. Son çeyreğe yaklaşırken de lider yine Bursa olacak gibi görünüyor. Bursa’da satılık konut fiyatları son bir yıl içinde yüzde 18 arttı, metrekare ortalama fiyatlar bin 680 TL’den bin 981 TL’ye çıktı.

10 / 14 Yıldırım ilçesi dışında fiyatlar düşmedi

Bursa’da son bir ayda fiyatlar Yıldırım ilçesi dışında hiçbir ilçede düşmedi. Son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilçe yüzde 4,3 ile Kestel olurken, fiyatların en çok düştüğü tek ilçe yüzde -1,1 ile Yıldırım oldu. En kısa amortisman süresine sahip olan ilçe 17 yıl ile Bursa’nın merkez ilçesi Osmangazi oldu.

11 / 14 Antalya kışa erken girdi

Antalya’da fiyatlar Temmuz ayından itibaren düşüşe geçti. Kışa erken giren Antalya'da Haziran ayında bin 969 TL olan satılık konut metrekare ortalama fiyatları, Kasım ayında bin 941 TL’ye düştü.

12 / 14 Fiyatı en çok artan ilçe Kemer

Antalya’da amortisman süresi 18 yıl olarak belirlendi. Kemer, son bir ayda yüzde 4,8 artış ile fiyatların en çok arttığı ilçe oldu. Aksu ise yüzde -4,3 düşüş ile son bir ayda fiyatların en çok düştüğü ilçe oldu. En kısa amortisman süresine sahip olan ilçeler ise 16 yıl ile Kepez ve Döşemealtı oldu.

13 / 14 Turistik bölgelerde fiyatlar artıyor

Kış mevsimine doğru turistik bölgelerde konut fiyatlarının düşmesi beklenirken, Antalya dışında fiyatlar yükselişe geçti. Haziran ayından bu yana fiyatlar katlanarak arttı.