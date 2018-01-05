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24 saat içerisinde yüzde 40'dan fazla değerlenen kripto para birimi Ripple, 3.84 dolar ile dün tarihi zirvesini gördü.

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Yeni yıla 2.30 seviyesinden başlayan Ripple, 1 dolar seviyesini ilk kez Aralık 2017'de geçmişti.

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Ripple, 137.3 milyar dolar piyasa değeriyle Bitcoin'in ardından en büyük kripto para konumunda. Bitcoin'in piyasa değeri ise 250.9 milyar dolar civarında.

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Ard arda kırdığı rekorlarla 2017'de yatırımcının en çok ilgisini çeken kripto para Bitcoin oldu. Ancak Ripple, Bitcoin'e kıyasla mikro bir kripto para olsa da kaydettiği artışla Bitcoin'i geride bıraktı.

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Ripple, 2017 yılında değerini yüzde 36018 artırarak en çok artan kripto para olmayı başardı. Yüzde 1318 artış gösteren Bitcoin ise 2017'de yatırımcısına en çok kazandıran 14'üncü kripto para oldu.

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Peki Ripple nedir? Ripple nasıl alınır? İşte Ripple hakkında bilmeniz gereken her şey...

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Ripple, 2012 yılında bir ödeme ağı (RippleNet) ve aynı zamanda da bir kripto para (Ripple XRP) olarak hayata geçti.

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Bilinen pek çok kripto paranın aksine Ripple, madenciliği yapılamayan ve ledger adı verilen blockchain tabanlı defterlerin tamamen bir şirket tarafından yönetildiği bir kripto para birimi.

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Ripple bir merkezinin bulunması farklılığıyla, özellikle ödeme sistemleri sağlayan büyük şirketlerin ve bankaların bir muhattap bulabildikleri için sıkça tercih ettikleri bir coin ve ağ olarak öne çıkıyor.

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Ripple, temel olarak swift işlemleri yerine kullanılıyor. Ripple ile yapılan para transferlerinin geleneksel yönteme göre daha ucuz ve hızlı olması nedeniyle 100 kadar banka bu sistemden yararlanıyor.

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Madencilik yapılmayan ve bir merkezi bulunan Ripple'da şirket tarafından belli periyotlarda pazara yeni para arzı yapılıyor.

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Brad Garlinghouse'un CEO'su olduğu Ripple'ın New York, Londra, Singapur gibi kentlerde ofisleri bulunuyor.

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Bir merkezinin bulunması ve bankalar tarafından kullanılıyor olması nedeniyle Ripple, yatırımcılar açısından daha güvenilir bulunuyor.

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Eğer Ripple'ı tercihe edecekseniz, yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili iyi araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri bulunuyor.

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Söz konusu platformların Ripple alım ve satım işlemleri karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip.

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Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.