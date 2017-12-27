İşte 2018'e damga vuracak düzenlemeler

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450 bin taşeron işçisi kadroya alınacak.
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Kamuya toplamda 110 bin yeni personel alınacak.
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5 bin engelli istihdam edilecek.
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En az yüzde 40 engelli raporuna sahip engellilere İŞKUR tarafından verilen hibe 50 bin liraya çıkartılacak.
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Pasaport ile birlikte sürücü ehliyetleri çıkartma işlemleri yeni yılla birlikte tamamen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.
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Araç ruhsatını 2018'den itibaren Emniyet değil noter verecek.
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Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim fırsatı yolu açılacak.
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18-25 yaş aralığındaki gençler çalışmaya başlasalar da yeşil pasaportlarını kullanmaya devam edebilecek.
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İşi bozulan esnafa da artık 10 ay işsizlik maaşı ödemesi yapılacak.
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İşbaşı eğitimine katılan 2-5 yaş arası çocuğu bulunan kadınlara aylık 400 lira bakım desteği verilecek.
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İşbaşı eğitimlerine katılan gençlere 54 TL ile 75 TL arası günlük harçlık verilecek.
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3 veya daha az çalışanı olan esnafın yeni elemanı için 6 ay maaş desteği verilecek.
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Tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi olarak planlanan Türkiye Kart hayata geçirilecek.
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Esnafa ucuz e-ticaret ve kargo fırsatı sunulacak.
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Çılgın proje olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesinin temelleri atılacak.
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3. Havalimanı 29 Ekim'de hizmete alınacak.
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Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatları 2018 açılacak.
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Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatı 2018'de başlayacak.
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T-625 isimli milli helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirecek.
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2018'de Akdeniz'de ilk derin sondaj yapılacak.
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Mersin'deki Akkuyu Nükleer santralinin temeli atılacak.
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TANAP ve Türk Akımı'nın ilk etapları devreye alınacak.