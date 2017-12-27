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İşte 2018'e damga vuracak düzenlemeler

Yeni yılda esnaftan taşerona esnafa, engelli vatandaşlardan gençlere ve kadınlara toplumun hemen her kesimini ilgilendiren düzenlemeler uygulamaya alınacak. Merakla beklenen mega projeler de 2018'de hayat bulacak. İşte yeni yıla damgasını vuracak olan düz

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450 bin taşeron işçisi kadroya alınacak.
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Kamuya toplamda 110 bin yeni personel alınacak.
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5 bin engelli istihdam edilecek.
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En az yüzde 40 engelli raporuna sahip engellilere İŞKUR tarafından verilen hibe 50 bin liraya çıkartılacak.
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Pasaport ile birlikte sürücü ehliyetleri çıkartma işlemleri yeni yılla birlikte tamamen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.
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Araç ruhsatını 2018'den itibaren Emniyet değil noter verecek.
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Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim fırsatı yolu açılacak.
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18-25 yaş aralığındaki gençler çalışmaya başlasalar da yeşil pasaportlarını kullanmaya devam edebilecek.
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İşi bozulan esnafa da artık 10 ay işsizlik maaşı ödemesi yapılacak.
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İşbaşı eğitimine katılan 2-5 yaş arası çocuğu bulunan kadınlara aylık 400 lira bakım desteği verilecek.
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İşbaşı eğitimlerine katılan gençlere 54 TL ile 75 TL arası günlük harçlık verilecek.
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3 veya daha az çalışanı olan esnafın yeni elemanı için 6 ay maaş desteği verilecek.
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Tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi olarak planlanan Türkiye Kart hayata geçirilecek.
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Esnafa ucuz e-ticaret ve kargo fırsatı sunulacak.
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Çılgın proje olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesinin temelleri atılacak.
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3. Havalimanı 29 Ekim'de hizmete alınacak.
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Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatları 2018 açılacak.
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Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatı 2018'de başlayacak.
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T-625 isimli milli helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirecek.
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2018'de Akdeniz'de ilk derin sondaj yapılacak.
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Mersin'deki Akkuyu Nükleer santralinin temeli atılacak.
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TANAP ve Türk Akımı'nın ilk etapları devreye alınacak.
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