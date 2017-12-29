1 / 32 BMW X2

BMW markası SUV segmentinde beklentileri ıskalamak istemiyor. Tam anlamıyla her detaya yanıt sunmak istiyor

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2018'de satışa sunulacak olan BMW X2, X1'in daha sportif bir versiyonu olacak.

3 / 32 BMW X4

BMW X3'ün coupa versiyonu olan X4, agresif bir SUV araç olarak tasarlandı. Arka tasarımı güncel modele göre daha akıcı olacak. 400HP'lik yeni X4 ne zaman satışa sunulacak sorusuna uzmanlar 2018 yaz sonu diye yanıt veriyor.

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Tesla'dan esinlenen elektronik sistem güncellenebilir özellikte. Ancak merak etmeyin sürekli güncelleme yapmak zorunda olmayacaksınız. X4'ün bilgisayarında muhtemelen üç yılda bir güncelleme yapılacak.

5 / 32 BMW X5

Oldukça büyük bir SUV araç olan X5'in yeni nesil aracı 2018 sonunda tanıtılacak.

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Tasarımında klasik BMW anlayışından biraz uzaklaşacağı tahmin edilen yeni X5 modelinde elektronik yalpa kontrolü, integral aktif direksiyon, yönlendirilebilir arka tekerlekler dikkat çekecek gibi. 2018 X5'te hibrit versiyon da olacak.

7 / 32 Mercedes Benz GLE

GLE modeli SUV araç sevenlerin hayallerini süslemeye devam edecek. Üstelik 2018'de 200 kg hafifleyecek.

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2018 model GLE, konfor konusunda da çok çekici bir dizi yenilik sunacak. Ayrıca aks mesafesi ve iç hacimde biraz genişlemede söz konusu.

9 / 32 Mercedes AMG SUV Segmenti

2019'da ülkemizde de satışa sunulacağı tahmin edilen AMG'nin SUV modeli, şimdiden merakla bekleniyor.

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Mercedes GLE Coupenin genel tasarım hatları ile Mercedes AMG GT karışımı bir araç olacağı tahmin edilen yeni bir Mercedes SUV projesi de gündemde.

11 / 32 Mercedes Benz G

Mercedes markası ve SUV araç denilince aslında ilk aklımıza gelmesi gereken araba gerçek bir arazi devi olan Mercedes G modeli olmalı.

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İlk kez 1979'da üretilen Mercedes G modeli, 2018 yılında daha fazla otonom sürüş keyfi sunacak. Ayrıca biraz daha genişleyeceği öngörülüyor.

13 / 32 Audi Q3

Audi SUV modelleri, kendine özgü ortak bir tasarım diliyle sunuluyor. 2018 model Q3 ise gerçekten ayakları yere sağlam basan sert bir şehirli araç formunda.

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Audi, SUV araç segmentinde biraz uzun bir ölçü kullanıyor. 2018 Audi Q3 modeli de tam 4.50 metre uzunluğunda. 5 silindirli TFSI motor da aracın öne çıkan özellikleri arasında.

15 / 32 Audi SQ2

Audi'nin en kolay ulaşılan SUV modeli belki de SQ2.

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2.0 litrelik 4 silindirli motoru ile 2018 model SQ2 de çok etkileyici bir otomobil.

17 / 32 Audi Q8

Audi'de SUV araç denilince ilk akla gelen modellerden biri olan Q8, gelecek yılın en favori otomobillerinden biri olabilir. Dinamizm, yüksek verimlilik ve konforu zarif bir iç tasarımla buluşturan Q8 Concept, bir SUV’un geniş kullanım rahatlığını ve bir Coupe’nin duygusal çizgilerini barındırıyor.

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Bu özellikleriyle SUV segmentte maksimum prestiji ve Audi’nin hem teknoloji hem de tasarım alanındaki gücünü temsil ediyor. Plug-in hibrit motoruyla 442 HP ve 700 Nm çekiş gücü sunan Q8 Concept, Audi’nin 2018 yılında satışa sunacağı seri üretim modelinin de alt yapısını oluşturuyor.

19 / 32 Skoda Karoq RS

Daha güçlü bir SUV heyecanıyla düğmeye basan Skoda 2018 model Karoq ile epey dikkat çekecek gibi görünüyor.

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Skoda'nın ayrıca Arctic ve Skoda City adlı SUV modelleri de var.

21 / 32 Seat Ateca Cupra

Seat markası da SUV araç pazarından nasiplenmek istiyor.

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2018 model Ateca 2.0 litrelik motor hacmine sahip.

23 / 32 Porsche Cayanne

2018'e coupe versiyonunu da bulacağımız Cayanne, SUV meraklılarının en çok dikkatini çeken araçlardan biri.

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Dört kapı, yerden yükseltilmiş süspansiyon, ikinci sıra koltuk arkasında sağlam bir yükleme alanı genel formülüyle tasarlanan modellerden birisi olan 2018 Porsche Cayenne, tamamen yeni olsa da Stuttgartlı markanın eski SUV'sini hâlâ andırıyor.

25 / 32 VW Touareg

Alman otomotiv devi Volkswagen'in çekici, havalı ve karizmatik SUV aracı Touareg, Cayenne ve Audi Q7 ile aynı platformda üretiliyor.

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VW Touareg'in 2.0, 3.0, 4.0 litrelik motor seçenekleri olacak.

27 / 32 Jaguar J-Pace

2018'de Jaguar markası SUV pazarında epey güçlü bir rakip olacak.

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Kullanıcıya 4 farklı SUV seçeneğini sunacak olan Jaguar, hybrit motor konusuna da yatırım yapıyor.

29 / 32 Volvo XC40

SUV pazarı bu kadar büyümüşken Volvo'nun bu duruma mesafeli durması beklenemezdi. 2018 Volvo XC40 modeli, pazarı tozunu atacak türden bir araç.

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İç bükey burun tasarımı, uzunlamasına bir ızgara formu ise onu diğer tasarımlardan ayıran detaylar.

31 / 32 Ford Fiesta Active

Ford markası Edge ve Kuga modeli ile SUV pazarında yerini sağlama almıştı. Ama daha kompakt, daha ulaşılabilir bir SUV modeline ihtiyaç duymuş olmalı ki Ford Fiesta modelinin SUV versiyonunu yapmaya karar verdi.