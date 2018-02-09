İşte "300 koyun" projesinin şartları!

1 / 15 PROJE HAZIRLANIYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın hazırlattığı projenin sloganı "Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol". Peki Yenişafak'ta yer alan Bakan Eşref Fakıbaba röportajında açıklanan ve büyük ilgi gören proje kapsamında kimler Tarım Bakanlığı'nın vereceği 300 damızlık koyunu alabilecek? Bunun için gerekli şartlar neler? Şehirde yaşayan kişiler köylerine dönüp projeden yararlanabilirler mi? İşte projeyle ilgili detaylar...

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Her bir aileye 300 tane damızlık koyun verilecek. 300 damızlık koyunu alan ayrıca asgari ücret alacak. Sigortası da yapılacak.

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Yem, ilaç, veteriner eksiği varsa karşılanacak. Sadece köyde arazi tapusu ipotek olarak alınacak.

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300 koyun 300 yavru verecek. Bu yavruların tamamı da işletmenin sahibine ait olacak.

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Geri ödeme 300 tane doğacak yavru ile başlayacak. Bu yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210.000 lira eder.

6 / 15 300 DAMIZLIK KOYUNU KİMLER ALABİLİR?

Ailelerin köyde çiftçi olması ve arsa - tarla sahibi olmaları yeterli kriter olarak sayılacak. Her aile için için verilecek koyun sayısı da sabit 300 olacak.

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Bu şartları kabul eden aileler, devlet tarafından tapularına ipotek konularak 300 damızlık koyun desteğini almış olacaklar.

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Hem kendi işlerini yapacaklar hem ekstra olarak sigortaları ve maaşları olacak. Bunun yanında koyunların veterinerlik hizmeti ve yem hizmeti de ücretsiz olacak.

9 / 15 ŞARTLAR NELER

300 damızlık koyun için başvuru şartları çok zorlayıcı olmayacak. Ailenin köyde çiftçi olması yeterli sayılacak.

10 / 15 TAPUYA İPOTEK

Devlet 300 damızlık koyunu ailelere köydeki arazi tapusuna ipotek koyarak teslim edecek. Gerekli olan tek şey de bu...

11 / 15 DAMIZLIK VERİLECEK

Damızlık koyun sayısı 300. Bu her aileye verilecek olan sayı. Değişmeyecek.

12 / 15 AİLELERE EK ÖDEME VAR MI?

Çiftçi ailelere 300’er damızlık koyunun yanı sıra sigorta ve maaş desteği de verilecek. Koyun verilen kişi asgari ücret maaşı alacak. Ayrıca koyunlar için veterinerlik hizmetleri ücretsiz olacak. Yem ihtiyacını da devlet karşılayacak.

13 / 15 BORÇ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Geri ödeme 300 tane doğacak yavru ile başlayacak. Bu yavrular bir kaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210 bin lira eder. İsterse bu yavruları devlete satabilir, borcundan düşülür. Erkekleri kesime gönderebilir. Fiyat garantisi verilecek. Borcundan düşülecek. 150 yavru elinde kalırsa yine bunlara da bakım desteği verilecek.

14 / 15 "KENDİ İŞİNİN PATRONU OL"

Şehirde hastanede temizlik yapacağına asgari ücretle, köyünde hayvanıyla uğraşacak. Sigortalı olacak. Bakan Fakıbaba bununla ilgili olarak "Hem maaşı al hem kendi işinin patronu ol diyoruz. Bu istihdamı da artıracak. Bunda bizim açımızdan kâr yok" diyor.