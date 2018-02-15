İşte adım adım e-devlet soyağacı sorgulama!

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e-Devlet soyağacı sorgulama sayfası önceki gece yeniden açıldı. e- devlet'in birkaç gün önce teknik çalışmalar sebebiyle kapattığı soyağacını vatandaşlar, e-Devlet alt-üst soy bilgisi sorgulama uygulaması ile 1800'lü yıllara kadar kayıtlı olan akrabalarını öğrenebiliyor. Peki sorgulama nasıl yapılabiliyor? İşte adım adım cevabı...

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e-Devlet sistemine ilk giriş için arama motorlarından "edevlet" yazarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresine ulaşabilirsiniz. Sakın turkiye.gov.tr adresi dışında farklı bir bağlantıdan giriş yapmayın. e-Devlet'in resmi sayfası "https://www.turkiye.gov.tr/" adresidir.

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e-Devlet sisteminde sizi karşılayacak ilk sayfa kullanıcı panelidir. Burada T.C kimlik numarası ve şifre işlemlerin yapılacağı bölümdür.

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İlk olarak T.C kimlik numaranızı uygun bölüme giriniz. Daha sonra e-Devlet şifrenizi uygun bölüme giriniz. e-Devlet şifrenizi unuttuysanız; daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz. İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

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e-Devlet giriş işlemlerini yaptıktan sonra anasayfa da sizi arama butonu karşılayacak. Arama butonuna "soy" yazarak aşağıda çıkan bağlantılara ulaşacaksınız.

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Aşağıdaki çıkan bağlantılardan "Alt-üst soy bilgisi sorgulama" bağlantısına tıklayarak sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

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Bunun yanı sıra şu yolu da kullanabilirsiniz; e-Devlet'e giriş yaparak 'Kurumlar' sayfasını tıklayın.

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Tüm Kurumlar sayfasından 'N' harfini tıklayarak 'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü' sayfasına girin.

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e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler' bölümünden 'Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama' başlığına tıklayın.

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Ulaştığınız bu sayfada sorgulama yaptıktan sonra size bu şekilde bilgilendirme mesajı gelecek. Bu işlemleri yaptıktan sonra geriye kalan tek işlem beklemek olacaktır. e-Devlet sistemi tarafından size bilgilendirme mesajı gelecektir.

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Açılan sayfadan artık soy ağacınızı öğrenebilirsiniz.

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e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı önceki gece yeniden başladı.

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"Alt-üst soy raporu" vatandaşlarca yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

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Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

16 / 18 SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

17 / 18 SİSTEM KİLİTLENMİŞTİ

Türkiye’nin geçtiğimiz hafta en çok konuştuğu konulardan biri Altsoy-Üstsoy Bilgi Sorgulama” (Soyağacı) uygulamasıydı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün E-Devlet bünyesinde başlattığı uygulama kapsamında vatandaşlar geçmiş soy bağlarına dair kayıtları görebiliyordu. Uygulama öylesine ilgi gördü ki sistem bir gecede kilitlenmişti. E-Devlet hizmetinin verildiği turkiye.gov.tr adresi yoğunluktan dondu. Gece yarısından sonra bile siteye yoğunluktan girilememişti. Yoğunluk bütün E-Devlet sayfasının tamamını kullanılamaz hale getirince uygulamaya ara verilmişti. Şimdi bu kayıtları sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasının altyapısı güçlendirilerek uygulama yeniden hizmete gireceği açıklanmıştı.