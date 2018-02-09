İşte adım adım e-devlet soyağacı

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Dün öğlen saatlerinden beri e devlet'te büyük bir yoğunluk yaşanıyor. 'Soyağacı sorgulama' sosyal medya platformlarının bir anda gündemine oturdu. e Devlet Kapısı 5 milyonu aşan yoğunluğa dayanamadı. Bu sabah itibari ile de alt üst soy bilgisi sorgulama askıya alındı . Peki soyağacı nedir? Nasıl sorgulanır? İşte cevabı.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün dün başlayan ve 1800’lü yıllara kadar soyağacı sorgusu yapılabilen uygulaması, e-Devlet sistemini kilitledi.

3 / 13 YOĞUNLUK YÜZÜNDEN UYGULUMA DONDURULDU

Dün e-Devlet'ten alınmaya başlanan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımının aşırı yoğunluktan dolayı geçici durdurulduğu belirtildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili resmî açıklama yaptı. Açıklamada asıl yoğunluğun gece 02:00- 04:00 arasında yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, 200 bin adet sorgulamanın başarılı olarak sonuçlandırıldığı ve belge oluşturulduğu da belirtildi.

4 / 13 HERKES SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEDİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: "08.02.2018 tarihinde saat 14:00'da E-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2017 tarihi saat 02:00'e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır. Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun E-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır."

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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; www.turkiye.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak “alt-üst soy bilgisi sorgulama ekranı”ndan yapılan işleme yoğun talep nedeniyle, uygulama ilk gününde 15 dakika içinde kilitlendi.

6 / 13 1 SAATTE 33 BİN SOYAĞACI BELGESİ ÜRETİLDİ

Vatandaşlar uzun süre e-Devlet sisteminde işlem yapamadı. Sisteme ulaşabilenler ise 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün hizmete sunduğu sisteme girenler, “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeniyle işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaştı. Ancak sistem kilitlendiği için sonuca ulaşmak mümkün olmadı. Bu nedenle www.turkiye.gov. tr adresinden başka işlemler de yapılamadı.

7 / 13 SOYAĞACI DAHA ÖNCE NASIL ÖĞRENEBİLİNİYORDU?

Soy kütüğünü öğrenmek isteyenler, daha önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruyordu. Dilekçeye cevap verilmesi durumunda alt-üst soy bilgisine ulaşılabiliyordu. Genel müdürlük daha önce dijital ortama aktardığı bilgileri, gelen talepler üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na verdi. Bakanlık, alt-üst soy bilgilerini e-Devlet’e aktardı.

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Sistem sayesinde 10 kuşak öncesi büyüklerinizin isimlerine, medeni durumlarına, mahallelerine, doğum ve ölüm tarihlerine ulaşabilmek mümkün.

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Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği uygulama, sosyal medyada dün en çok konuşulan konulardan biri oldu. Uygulama için sosyal paylaşım sitelerinde ve serbest platform olarak bilinen sözlüklerde birçok farklı yorum yapıldı.

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Geçmişini merak edenler, e-Devlet’te soyağacına ulaşmaya çalıştı. Peki e-Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım cevabı...

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TC. kimlik numarası ile E-Devlete giren vatandaşlar, soyağacını öğrenmek için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümüne tıklamalıdır.

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Bu alanda Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranını açması gerekiyor. Buradaki ekrandan Alt Üst Soy Listesi açılabiliyor. Bu ekrandan ayrıca belge görüntülenmesi de sağlanabiliyor. E-Devlet üzerinden yapılan soyağacı sorgulamalarında 1800'lü yıllara kadar veri elde edilebiliniyor.