İşte Borsa 'Ligi'nin tek kazandıranı

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Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında 2017 yılını yüzde 2,25 artışla tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

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Borsa İstanbul'da sadece Beşiktaş'ın kazandırdığı 2017 yılında spor endeksi ise yüzde 8,08 değer kaybetti.

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Analistler Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına dikkati çekerek, kulübün yeşil sahalardaki başarısının borsaya da yansıdığını ifade etti.

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Bu başarıda Everton transeri ile gündemde olan Cenk Tosun'un payı büyük. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarıya imza atan Beşiktaşlı oyuncu, attığı gollerle sadece mücadele ettiği liglerde değil Borsa'da da takımını yukarılara taşıdı.

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Şampiyonlar Ligi G Grubu Porto maçında 25 metre uzaklıktan Casillas'a attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçilen Cenk Tosun, Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu unvanını da aldı.

6 / 13 DİĞER SPOR ŞİRKETLERİ BORSADA KAYBETTİRDİ



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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Fenerbahçe Futbol AŞ 2017 yılında borsada yatırımcısına kaybettirdi.

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Söz konusu dönemde hisseleri yüzde 22,54 azalış kaydeden Trabzonspor yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

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Galatasaray'ın hisseleri ise 2017'de yüzde 15,69 azaldı. Analistler, Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla borcunun 2 milyar 585 milyon lira olduğuna dikkati çekti.

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Fenerbahçe de 2017'de yatırımcısına yüzde 12,05 kaybettirdi.

11 / 13 ARALIK AYINDA BÜTÜN SPOR ŞİRKETLERİ KAZANDIRDI

Aylık bazda ise Borsa İstanbul'da işlem gören bütün spor şirketleri yatırımcılarına kazandırdı. Aralık ayında Trabzonspor yüzde 6,80 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor'u yüzde 4,89 ile Galatasaray, yüzde 3,31 ile Fenerbahçe ve yüzde 1,74 ile Beşiktaş oldu.

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Beşiktaş'ın yıl genelinde Borsa İstanbul'da değer kazanan tek spor şirketi olmasına karşın aralık ayında en az kazanç sağlaması dikkati çekti.