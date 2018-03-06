İşte Cenevre'de görücüye çıkacak yeni modeller!

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Dünya devi markalar, en yeni modellerini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Fuar, 6-7 Mart’ta düzenlenecek uluslararası basın günlerinin ardından 8-18 Mart tarihleri arasında halk ziyaretine açık olacak. İşte otomotiv devlerinin fuarda sergileyeceği otomobillerden bazıları...
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Mercedes-Benz, fuarda yepyeni araçlarını görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
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Alman otomotiv devi bu yıl yeni C-Serisi, yeni Mercedes-AMG C 43 Sedan ve Estate modelleri, yeni 4-kapılı Mercedes-AMG GT Coupé, Mercedes- AMG G 63, E 350 e Plug-In Hybrid ve smart EQ fortwo modellerinin dünya lansmanını yapıyor.
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Yeni G-Serisi de Cenevre’de ilk kez Avrupa’da görücüye çıkıyor.
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Hyundai, yeni modelleriyle şov yapmaya hazırlanıyor.
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ğırlıklı olarak KONA Electric, NEXO ve Santa Fe gibi SUV modellerle ziyaretçilerin karşısına çıkacak olan Hyundai, aynı zamanda yepyeni bir konsepte de standında yer verecek.
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Yeni konsept otomobil, ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıkarken aynı zamanda KONA’nın elektrikli versiyonunun dünya prömiyerine de imza atılacak.
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Renault, gelecekteki paylaşımlı ulaşım vizyonunu gözler önüne seren konsept modelinin dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.
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Renault, Captur ve Scenic modelleri ile sunulacak yeni 1.3 litrelik Energy TCe benzinli motorunu tanıtıyor.
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Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili ZOE’nin yeni R110 motoru gün yüzüne çıkıyor.
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Alpine, A110’a ait yenilikleri ve motorsporlarına ilişkin bir yeniliği tanıtıyor. Dacia, Stepway ailesine ait özel bir seri sergiliyor.
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Skoda, yeni “Vision X” konseptiyle, markanın bir başka sınıfa daha adım atacağının ipuçlarını paylaşacak.
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Bu yeni hibrit teknolojili konsept, markanın, Kodiaq ve Karoq’un ardından gelecek yeni kompakt boyutlu crossover ile ilgili ipuçları verecek.
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Ford, Cenevre’de SUV ailesinin en ileri teknoloji donanımlarına sahip aracı yeni Edge ile sahne alıyor.
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Yeni Edge ileri sürüş destek teknolojileri, daha sportif ve stil sahibi yeni tasarımı, 238 PS güç üreten yeni EcoBlue çift turbolu motoruyla ilk kez Avrupalı otomotiv tutkunlarının beğenisine sunuluyor.
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Subaru, bu yıl 88’incisi düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda Subaru VIZIV Concept serisinin Tourer versiyonunu tanıtıyor.
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Subaru’nun 2013 yılında Subaru VIZIVConcept modeliyle başlattığı VIZIV (Vision for Innovation) konsept modelleri, Subaru markasını geleceğe taşıyacak yeni tasarım ve teknolojilerin yönünü ve markanın gelecek vizyonunu temsil ediyor.
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Lexus, Cenevre'de tanıtacağı kompakt crossover modelinin ilk fotoğrafını yayınladı. Merakla beklenen tamamen yeni UX crossover aracının dünya prömiyerini Cenevre’de gerçekleştirecek olan Lexus, bu yeni araçla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.
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SUV tarzından ilham alan kaslı tasarımıyla dikkat çeken UX, aynı zamanda markanın yeni tasarım dilini de simgeliyor.