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İşte Çinliler'in "çakma" otomobilleri!

Birkaç gün önce Tesla'nın karşısına NIO es8 ile çıkan Çin otomotiv sektörü, dünyanın önemli markalarından "esinlenerek" geliştirdiği araçlarla dikkat çekiyor. İşte taklitte sınır tanımayan Çin'in neredeyse birebir kopyaladığı modeller ve orijinalleri...

 
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1- NIO es8

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Tesla Model X

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2- Land Wind X7

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Range Rover Evoque

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3- Geely Coupe Concept

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Alfa Romeo

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4- Hongqi HQD

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Rolls Royce Phantom

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5- BYD F6

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BMW 7 Serisi

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6- Brilliance M2

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BMW 5 Serisi

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7- BYD M6

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Toyota Previa

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8- Chery Riich M

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Toyota Yaris

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9- Chevy QQ

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Daewoo Matiz

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10- Lifan 320

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Mini Cooper

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11- Shaunghuan City Mini

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Smart fortwo

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12- Dadi

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Toyota Prado

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13- Laibao SRV

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Honda CRV

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14- Greatwall Sing

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Nissan X-Trail

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15- Landwind

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Opel Frontera

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16- Haima 3

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Mazda 3

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17- Geely 300

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Mercedes C Serisi

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18- Zonda A9

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