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İşte Detroit'in en dikkat çeken modelleri!

ABD'de her yıl düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı, dün kapılarını açtı. İşte fuarın en çok dikkat çeken modelleri:

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ABD’deki en önemli fuarlardan biri olan Detroit Otomobil Fuarı dün kapılarını açtı.
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Otomobil meraklılarının akın ettiği fuarda otomotiv devleri, en yeni modellerini sergiliyor.
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Şirketlerin yöneticileri, yeni modellerin tanıtıldığı etkinliklere bizzat katıldı.
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Ford Başkan Yardımcısı Hau Thai-Tang, 2019 model Ford Edge'i tanıttı.
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İşte fuarın en dikkat çeken otomobilleri…
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2019 BMW i8

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BMW i8 Roadster

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BMW i8 Roadster

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2019 Mini Cooper S Hardtop

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2019 Nissan Leaf hybrid otomobil

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2019 Ram 1500 Rebel

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2019 Ram 1500

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Ram 1500

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2019 Toyota Avalon

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2019 Toyota Avalon

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Acura RDX prototipi

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2019 Acura RDX

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GAC Enverge elektrikli otomobili

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GAC GA4 sedan

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Hyundai Veloster N

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Infiniti Q Inspiration

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Lamborghini Urus SUV

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Lexus LF-1 Limitless

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Mercedes Concept EQA

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Nissan Xmotion

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Mercedes Benz G-Class

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Mercedes Benz G-Class

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2019 Ford Mustang Bullitt

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2019 Ford Mustang Bullitt

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2019 Volkswagen Jetta

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2019 Volkswagen Jetta

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2019 Chevrolet Silverado

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2018 Alfa Romeo Giulia

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2019 Chevrolet Silverado

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2019 Chevrolet Silverado

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2019 Chevrolet Silverado

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2019 Ford Edge ST

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2019 Ford Ranger

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2018 Buick Avenir SUV

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Audi A7 Sportback

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Audi A7 Sportback

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BMW X2

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Ford Ranger

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Ford Ranger

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Hyundai Veloster

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Hyundai Veloster

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Kia Forte

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Kia Forte

49 / 60

Lamborghini Urus

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Lamborghini Urus

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Makyajlı BMW i8 Coupe

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Makyajlı BMW i8 Coupe

53 / 60

Makyajlı BMW i8 Coupe

54 / 60

Makyajlı Jeep Cherokee

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Merdeces GLS Grand Edition

56 / 60

Merdeces GLS Grand Edition

57 / 60

Rolls Royce Phantom

58 / 60

Rolls Royce Phantom

59 / 60

Volkswagen Passat GT V6

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Volkswagen Passat GT V6

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