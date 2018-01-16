İşte Detroit'in en dikkat çeken modelleri!

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ABD’deki en önemli fuarlardan biri olan Detroit Otomobil Fuarı dün kapılarını açtı.
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Otomobil meraklılarının akın ettiği fuarda otomotiv devleri, en yeni modellerini sergiliyor.
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Şirketlerin yöneticileri, yeni modellerin tanıtıldığı etkinliklere bizzat katıldı.
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Ford Başkan Yardımcısı Hau Thai-Tang, 2019 model Ford Edge'i tanıttı.
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İşte fuarın en dikkat çeken otomobilleri…
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2019 Mini Cooper S Hardtop
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2019 Nissan Leaf hybrid otomobil
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2019 Ram 1500 Rebel
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2019 Toyota Avalon
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2019 Toyota Avalon
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Acura RDX prototipi
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GAC Enverge elektrikli otomobili
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Hyundai Veloster N
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Infiniti Q Inspiration
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Lamborghini Urus SUV
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Lexus LF-1 Limitless
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Mercedes Concept EQA
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Mercedes Benz G-Class
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Mercedes Benz G-Class
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2019 Ford Mustang Bullitt
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2019 Ford Mustang Bullitt
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2019 Volkswagen Jetta
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2019 Volkswagen Jetta
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2019 Chevrolet Silverado
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2018 Alfa Romeo Giulia
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2019 Chevrolet Silverado
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2019 Chevrolet Silverado
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2019 Chevrolet Silverado
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2019 Ford Edge ST
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2018 Buick Avenir SUV
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Audi A7 Sportback
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Audi A7 Sportback
51 / 60
Makyajlı BMW i8 Coupe
52 / 60
Makyajlı BMW i8 Coupe
53 / 60
Makyajlı BMW i8 Coupe
54 / 60
Makyajlı Jeep Cherokee
55 / 60
Merdeces GLS Grand Edition
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Merdeces GLS Grand Edition
57 / 60
Rolls Royce Phantom
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Rolls Royce Phantom
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Volkswagen Passat GT V6
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Volkswagen Passat GT V6