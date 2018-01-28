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İşte dünyanın en çok satan pick-up'ı

Hilux, 1968'den beri yer aldığı sektörde global olarak 18 milyon adedin üzerinde satışıyla, dünyanın en çok tercih edilen pick-up modeli durumunda. Toyota, Hilux’ın 50’nci yılını özel versiyonu ile kutluyor. İşte o özel versiyon...

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İlk olarak 1968 yılında satılmaya başlanan Hilux, global olarak 18 milyon adedin üzerinde satışıyla, dünyanın en çok tercih edilen pick-up modeli durumunda.
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Dayanıklılık ve sağlamlık konusunda büyük bir üne sahip olan Hilux, bugün altı farklı ülkede üretiliyor ve dünya çapında 180 ülkede satışa sunuluyor.
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50 YILA ÖZEL VERSİYON

Toyota, pick-up modeli Hilux’ın 50’nci yılını “Hilux Invincible 50 Chrome Edition” versiyonu ile kutluyor.
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Özel versiyonda “Invincible 50” logosu yer alıyor.
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50’nci yıl dönümü için özel bir versiyon üreten Hilux’ın ‘Invincible 50 Chrome Edition’ modeli, tasarımıyla öne çıkıyor.
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Özel versiyonda, krom roll barlar, krom yan basamaklar, krom ön ve alt kroma, siyah çamurluk korumaları, 18 inç alaşım jantlar, plastik bagaj havuzu ve ön kapılarda modele özgü “Invincible 50” logosu yer alıyor.
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Hilux’ın bu özel versiyonu, 2.4 D-4D dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.
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Stop/Start özelliğiyle donatılan ve düşük tüketim sunan araç, 150 HP güce ve 400 Nm torka sahip.
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Stop/Start özelliğiyle donatılan ve düşük tüketim sunan araç, 150 HP güce ve 400 Nm torka sahip.
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