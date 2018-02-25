İşte dünyanın en çok tercih edilen otomobili!

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Dünyanın en çok tercih edilen otomobili olan Toyota’nın “efsane” modeli Corolla, 2017 yılında da liderlik apoletini taşımayı sürdürdü.

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2017 yılında 150 ülkede satışa sunulan 3 bin 500’ün üzerinde modelin yer aldığı listede ilk sırayı 924 bin 118 adetle Corolla aldı.

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Corolla gerçekleşen satış adediyle tüm dünyada en yakın rakibini de 123 bin 738 adetlik farkla geride bırakmayı başardı.

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Toyota Türkiye’nin 45 bin 209 adet olan toplam satışının 26 bin 500’ü Corolla olarak gerçekleşti.

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Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 Toyota fabrikasında üretimine devam edilen Corolla, Toyota’nın 80 yılı aşan tarihi içinde satılan her 5 modelden 1’ini temsil etmeyi de sürdürdü.

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Geniş iç hacmi, konforu ve dikkat çeken tasarımıyla her jenerasyonda olduğu gibi 11’nci neslinde de üstün kalitesini ve dayanıklılığını ortaya koymaya devam ediyor.

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İkinci el değerinin yüksek olması ile müşteri tercihlerinde önemli bir rol oynayan Corolla, ilk üretildiği yıldan bugüne kadar toplamda 46 milyonun üzerinde satış adedine ulaştı.