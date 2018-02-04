İşte dünyanın en çok turist çeken kentleri

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Araştırma şirketi Euromonitor'ün verilerine göre 2017 yılı için dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini belirlendi. Asya ülkelerinin hakim olduğu liste şu şekilde...
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10- Kuala Lumpur (Malezya) - 12.3 milyon
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9- Shenzhen (Çin) - 12.6 milyon
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8- New York (ABD) - 12.7 milyon
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7- Paris (Fransa) - 14.4 milyon
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6- Dubai - 14.9 milyon
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5- Macau (Çin) - 15.4 milyon
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4- Singapur - 16.6 milyon
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3- Londra (İngiltere) - 19.2 milyon
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2- Bangkok (Tayland) - 21.2 milyon
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1- Hong Kong (Çin) - 26.6 milyon