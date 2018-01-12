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İşte dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı!

Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, servetinin 106 milyar dolara ulaşmasıyla tarihin en zengin insanı oldu.

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Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı oldu.
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Şirket hisselerinin yüzde 6.6 artmasıyla servetini 106 milyar dolara çıkaran Bezos, tarihin en zengin insanı unvanını aldı.
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Jeff Bezos, geçen yıl içerisinde dünyanın en zengin adamı unvanını Microsoft kurucusu Bill Gates'in elinden almıştı.
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2017 sonunda serveti 100 milyar dolara ulaşan Bezos, yılın en zengin insanı unvanını ele geçirmişti.
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Bezos’un zenginleşmesinde şirketin Şükran Günü sonrasındaki süreçte online harcamalarda yüzde 89 paya sahip olmasının etkili olduğu belirtildi.
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Bezos’un uzay turizmi üzerine çalışan Blue Origin isimli ikinci bir şirketi daha bulunuyor.
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İnternetten kitap alışverişi yapma fikriyle doğan Amazon, büyüyerek online alışveriş sektörünün en iyisi haline geldi.
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