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İşte E-devlete eklenen en yeni hizmetler!

E-devlet sistemi üzerinden devlet tarafından sağlanan tüm hizmetlerin kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlar, artık bir çok yeni hizmetten daha yararlanabilme imkanı elde edebilecek. İşte, e-devlet uygulamasına gelen yeni hizmetler

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Adalet Bakanlığına 4 yeni hizmet eklendi

Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali Veraset İlami Sorgulama Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına da 4 yeni hizmet

Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

Bursiyer Evrak Yükleme
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Sorgulama Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Şantiye Şefi Yapı Ruhsatı Bilgileri Sorgulama
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Evrak Takibi
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımına İlişkin İş Başvurusu
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının Bilgilerini Sorgulama
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Millî Savunma Bakanlığı

1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Korunma Amaçlı Verilen Av Tüfeği Taşıma Belgesinin Vize Başvurusu Balık Yetiştiriciliği Görüş Başvurusu Korunan Alan İlan Teklifi Başvurusu Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergelerinin Onay Başvurusu Yurt Dışından Alınan Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Onayı Başvurusu Hayvanların Korunmasına İlişkin Şikayet Başvurusu Korunan Alanlarda Çekim İzni Başvurusu Av Turizmi İzin Belgesi Başvurusu Milli Parklarda Gelişme Planında Öngörülen Projelere Görüş Başvurusu Korunan Alanlarda Kamulaştırma Başvurusu Milli Parklarda Yapılan Her Ölçekteki Planlara Bakanlık Görüşü Başvurusu Milli Parklarda Orman Sayılmayan Alanlarda Bakanlık Muvafakatı Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Turizm Tesisi Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda İrtifak Hakkı Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Devir Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin İptal Başvurusu Milli Parklarda İzinli Tesisleri Kiralama Başvurusu Alan Kılavuzluğu Başvurusu Av ve Yaban Hayvanı Üretim Tesisi Kuruluş Başvurusu Avcılık Belgesi İptal İşlemi Başvurusu Avcılık Belgesi Vize İşlemi Başvurusu Avcılık Belgesi Başvurusu Avlanma İzin Kartı (Pulu) Başvurusu CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İhracata Uygunluk Belgesi CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İthalat Uygunluk Belgesi Fahri Av Müfettişliği Başvurusu Geçici Hayvan Bakımevi Kurulması Başvurusu Hayvanat Bahçesi Ruhsatı Başvurusu Hayvanat Bahçesi Açma Raporu Başvurusu Hayvanat Bahçesinde Bulunan Hayvan Türleri Tür Listesi Formları Kabulü Hayvanların Ticari Film, Benzeri Çekim ve Reklamlarda Kullanılması İzni Kayıp, Yıpranma, Belgede Yer Kalmaması Halinde Yeniden Avcılık Belgesi Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Başvurusu Mücadele Amaçlı Sürek Avı Başvurusu CITES Kapsamında, İthalat (İmport) İzni Verilmesi Başvurusu CİTES kapsamında İhracat, Yeniden İhracat İzni Başvurusu Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Kesin İzni Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Ön İzni Sulak Alan Koruma Bölgesi,Akarsu Koruma Bandında Bitki-Hayvan Toplama İzni Yabancı Turist Avcılar Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu Yerli Avcılar İçin Özel Avlandırma İzin Belgesi Başvurusu EBYS Genel Başvuru Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi Başvurusu Turba Çıkarımı İzin Belgesi Başvurusu SUEN Eğitim Ön Başvurusu
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PTT

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Karasal Yayın Frekans / Kanal Sorgulama İzleyici Temsilcisi İletişim Bilgileri Sorgulama
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Sağlık Bakanlığı

Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulama
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Pilot Lisans Teyit Belgesi
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Sosyal Güvenlik Kurumu

Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi Diğer Hizmetler Medikal Market Sorgulama
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Barkodlu Nitelikli Pay Sorgulama Belgesi Nitelikli Pay Sahipliği Sorgulaması Barkodlu Nitelikli Pay Belgesi Doğrulama Zamanaşımı Hesapları Sorgulama
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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Aydınlatma Şikayet Başvurusu ve Takibi
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

İş Arayanlar için Danışmanlık Hizmeti Randevusu Alma
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Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Araç Muayene İşlemleri Barkodlu Araç Muayene Raporu Doğrulama Barkodlu Araç Muayene Raporu Sorgulama Mesleki Yeterlilik İşlemleri(SRC/ODY/ÜDY) Muafiyetli SRC Belgesi Başvuru Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama/Düzenleme Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama Yetki Belgesi İşlemleri Taşıt Kartı Sorgulama / Düzenleme Taşıt Kartı Doğrulama Yetki Belgesi Sorgulama / Düzenleme Yetki Belgesi Doğrulama Taşıt Belgesi Doğrulama Taşıt Belgesi Sorgulama / Düzenleme
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