İşte E-devlete eklenen en yeni hizmetler!

10 / 22 Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Korunma Amaçlı Verilen Av Tüfeği Taşıma Belgesinin Vize Başvurusu Balık Yetiştiriciliği Görüş Başvurusu Korunan Alan İlan Teklifi Başvurusu Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergelerinin Onay Başvurusu Yurt Dışından Alınan Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Onayı Başvurusu Hayvanların Korunmasına İlişkin Şikayet Başvurusu Korunan Alanlarda Çekim İzni Başvurusu Av Turizmi İzin Belgesi Başvurusu Milli Parklarda Gelişme Planında Öngörülen Projelere Görüş Başvurusu Korunan Alanlarda Kamulaştırma Başvurusu Milli Parklarda Yapılan Her Ölçekteki Planlara Bakanlık Görüşü Başvurusu Milli Parklarda Orman Sayılmayan Alanlarda Bakanlık Muvafakatı Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Turizm Tesisi Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda İrtifak Hakkı Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Devir Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin İptal Başvurusu Milli Parklarda İzinli Tesisleri Kiralama Başvurusu Alan Kılavuzluğu Başvurusu Av ve Yaban Hayvanı Üretim Tesisi Kuruluş Başvurusu Avcılık Belgesi İptal İşlemi Başvurusu Avcılık Belgesi Vize İşlemi Başvurusu Avcılık Belgesi Başvurusu Avlanma İzin Kartı (Pulu) Başvurusu CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İhracata Uygunluk Belgesi CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İthalat Uygunluk Belgesi Fahri Av Müfettişliği Başvurusu Geçici Hayvan Bakımevi Kurulması Başvurusu Hayvanat Bahçesi Ruhsatı Başvurusu Hayvanat Bahçesi Açma Raporu Başvurusu Hayvanat Bahçesinde Bulunan Hayvan Türleri Tür Listesi Formları Kabulü Hayvanların Ticari Film, Benzeri Çekim ve Reklamlarda Kullanılması İzni Kayıp, Yıpranma, Belgede Yer Kalmaması Halinde Yeniden Avcılık Belgesi Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Başvurusu Mücadele Amaçlı Sürek Avı Başvurusu CITES Kapsamında, İthalat (İmport) İzni Verilmesi Başvurusu CİTES kapsamında İhracat, Yeniden İhracat İzni Başvurusu Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Kesin İzni Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Ön İzni Sulak Alan Koruma Bölgesi,Akarsu Koruma Bandında Bitki-Hayvan Toplama İzni Yabancı Turist Avcılar Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu Yerli Avcılar İçin Özel Avlandırma İzin Belgesi Başvurusu EBYS Genel Başvuru Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi Başvurusu Turba Çıkarımı İzin Belgesi Başvurusu SUEN Eğitim Ön Başvurusu