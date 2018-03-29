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İşte en çok kazandıran meslekler!

İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn, en çok kazanan meslek gruplarını açıkladı. İşte yıllık kazanç baz alarak oluşturulan o liste...

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En çok kazanan meslekler sıralamasında özellikle sağlık sektörü çalışanlarının ağırlıkta olduğu görüldü.
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Ayak hastalıkları uzmanı

Kazanç: 150 bin dolar
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Küresel Marketing Direktörü

Kazanç: 155 bin dolar
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Kıdemli Yazılım Mühendisi

Kazanç: 155 bin dolar
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Anestezist

Kazanç: 156 bin dolar
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Avukat

Kazanç: 160 bin dolar
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Ürün yönetimi direktörü

Kazanç: 160 bin dolar
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Vergi uzmanı

Kazanç: 161 bin dolar
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Şef Mühendis

Kazanç: 164 bin dolar
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Diş doktoru

Kazanç: 165 bin dolar
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Yazılım mühendisi (idareci)

Kazanç: 168 bin dolar
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Kurumsal danışman

Kazanç: 175 bin dolar
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Psikiyatrist

Kazanç: 218 bin dolar
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Doktor

Kazanç: 220 bin dolar
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Patolog

Kazanç: 225 bin dolar
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Medikal Direktör

Kazanç: 230 bin dolar
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Cerrah

Kazanç: 338 bin dolar
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Radyolog

Kazanç: 355 bin dolar
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Kardiyolog

Kazanç: 356 bin dolar (Kaynak: Posta)
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