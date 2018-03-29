İşte en çok kazandıran meslekler!

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En çok kazanan meslekler sıralamasında özellikle sağlık sektörü çalışanlarının ağırlıkta olduğu görüldü.
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Ayak hastalıkları uzmanı
Kazanç: 150 bin dolar
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Küresel Marketing Direktörü
Kazanç: 155 bin dolar
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Kıdemli Yazılım Mühendisi
Kazanç: 155 bin dolar
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Anestezist
Kazanç: 156 bin dolar
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Avukat
Kazanç: 160 bin dolar
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Ürün yönetimi direktörü
Kazanç: 160 bin dolar
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Vergi uzmanı
Kazanç: 161 bin dolar
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Şef Mühendis
Kazanç: 164 bin dolar
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Diş doktoru
Kazanç: 165 bin dolar
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Yazılım mühendisi (idareci)
Kazanç: 168 bin dolar
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Kurumsal danışman
Kazanç: 175 bin dolar
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Psikiyatrist
Kazanç: 218 bin dolar
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Doktor
Kazanç: 220 bin dolar
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Patolog
Kazanç: 225 bin dolar
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Medikal Direktör
Kazanç: 230 bin dolar
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Cerrah
Kazanç: 338 bin dolar
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Radyolog
Kazanç: 355 bin dolar
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Kardiyolog
Kazanç: 356 bin dolar (Kaynak: Posta)