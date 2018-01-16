İşte en ilginç kripto paralar!

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Yaklaşık 10 yıldır kullanımda olan kripto para birimlerinden özellikle Bitcoin bu yıl içerisinde hızla değer kazanması, yatırımcıların da ilgisinin artmasına neden oldu.

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BBC Türkçe'nin Business Insider'a dayandırdığı habere göre; Coinmarketcap.com'un verilerine göre, kripto para birimlerinin sayısı halihazırda 800'ü, piyasa değerlerinin toplamı da 170 milyar doları geçmiş durumda.

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Bitcoin'in 2016 yılından bu yana değer artışı yüzde 1000'i geçti. Değeri yüzde 3000'in üstünde artan kripto para birimleri de var.

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İşte Coinmarketcap'ın derlediği piyasadaki en tuhaf kripto paralar:

5 / 18 UFO Coin (UFO)

UFO Coin, bu listede yer alan en yeni dijital para birimi.

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Daha güçlü bir şifreleme sistemi kullandığını ve bundan dolayı da daha güvenli bir ağ oluşturduğunu iddia ediyor. UFO Coin'in geliştiricisi Peter Bushnell, eski bir Bitcoin madencisi. Ancak ne yazık ki, bu para birimi dünya dışı varlıklarla alışveriş yapmaya şimdilik olanak tanıyor.

7 / 18 PotCoin (POT)

PotCoin, marihuana ürünlerinin alıcıları ile satıcılarını buluşturan bir platform oluşturmak amacıyla yaratıldı.

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Web sitesinde, PotCoin "marihuana severlerin birbirleriyle etkileşime geçmeleri, karşılıklı alışveriş yapmaları, iletişim kurmaları ve bitki yetiştirmelerine olanak tanıyacak şekilde internet üzerinden gönderilebilen dijital paralar" olarak tanımlanıyor.

9 / 18 PutinCoin (PUT)



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PutinCoin, Rusya'nın devlet başkanı ve halkına "saygı göstermek" amacıyla kurulmuş bir para birimi.

11 / 18 PutinClassic (PUTIC)



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PutinClassic kendisini "dünyanın ilk hatıra kripto parası" olarak tanımlıyor. Hem hatıra olarak saklanabiliyor hem de bunu kullanarak alışveriş yapılabiliyor.

13 / 18 SexCoin (SXC)



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Sexcoin, kendisini "cinselliğe dayalı yetişkin sektörünü hedef alan sektörün ilk özel kripto para birimi" olarak tanımlıyor. Tüketiciler, bu para birimiyle "yetişkinlere hitap eden ürünler" satın alabiliyor.

15 / 18 Dogecoin (DOGE)

Adobe'tan bir ürün grup yöneticisi Jackson Palmer ve IBM'den yazılım mühendisi Billy Markus, Dogecoin'i çok da fazla üzerinde düşünmeden yarattıklarını söylüyor.

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Palmer, "Bir akşam iş çıkışı bira içiyordum, boş vaktim de çoktu. Oturdum ve Dogecoin.com'u satın aldım" diyor. Daha sonra Markus devreye giriyor ve Dogecoin.com üzerinden bir kripto para geliştiriyorlar. Para birimi adını Japon şiba inu türü köpeğinden yola çıkarak hazırlanan bir internet fenomeninden alıyor.

17 / 18 F---Token

F--- Token, alıcılarına "benzersiz fırsatlar sunduğu" iddiasında olan bir kripto para birimi.