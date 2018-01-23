İşte en sportif Bentley...

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Bentayga serisinin merkezinde duran yeni V8 modeli, en üst seviyede lüksü güç, kullanışlılık ve kapsamlı bir sportiflik ile birleştiriyor. Duyarlı performansı, Bentley’in sürüş dinamikleri sistemi aracılığıyla, limuzin tarzı zarafetten sportif hassasiyete kadar, sürücü tarafından tamamen isteğe göre düzenlenebiliyor.

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Tip: 4,0 litre, 32 valf, çift turboşarjlı V8

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Maksimum güç: 6000 d/d’de 550 HP

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Bentayga V8'in toplam uzunluğu 5140 mm

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Genişlik (aynalar dahil): 2224 mm

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ZF sekiz vitesli otomatik vites kutusu, 40:60 ön-arka tork ayrımına sahip sürekli dört çeker sistemi

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Toplam yükseklik: 1742 mm

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Yakıt deposu: 85 litre

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Azami hız: 290 km/s - 0-100 km/s: 4,5 saniye

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Şehir içi: 15,6 litre/100 km

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Şehirler arası: 9,0 litre/100 km

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Bentayga V8’in dış tasarımı, modelin Bentayga ailesindeki sportif konumunu yansıtıyor.

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Bentayga’da ilk defa opsiyonel karbon seramik frenler sunuluyor. Bu fren sistemi, şimdiye kadar bir Bentley’de yer alan en büyük ve en güçlü sistem olmasının yanı sıra herhangi bir seri üretim otomobilde bulunan en büyük ön fren sistemi olma özelliğine de sahip.

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Bentayga V8, Bentley’in, özgün malzemelerin kullanıldığı girift detaylar ve el işçiliği ürünü, zarif mükemmellik geleneğini sürdürüyor.

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Bentayga V8, 48 V’lik bir sistem kullanan dünyanın ilk elektrikli aktif yalpa kontrolü teknolojisi Bentley dinamik sürüş sistemiyle beraber sunuluyor. Bu sistem viraj alırken, yanal savrulma kuvvetlerine anında tepki veriyor ve azami lastik teması sağlayarak sınıfının en iyi kabin stabilitesini, yolculuk konforunu ve olağanüstü bir yol tutuş sunuyor.